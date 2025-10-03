Ilie Bolojan: Jandarmii trebuie să asigure ordinea pe străzi, nu doar paza obiectivelor

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că o parte dintre jandarmii care asigură paza unor obiective ar trebui direcționați către misiuni operative, în stradă, pentru creșterea siguranței publice. El a subliniat că reducerea cu 20-30% a efectivelor din pază ar însemna mai multă ordine în zonele cu probleme.

„Avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora din pază şi îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele unde avem probleme”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă.

Șeful Guvernului a punctat și necesitatea integrării dispeceratelor, arătând că, în prezent, într-o reședință de județ funcționează patru centre separate.

„Aceşti oameni pot să fie în stradă, iar supravegherea să însemne mai multă siguranţă, mai puţine infracţiuni şi contravenţii în zonele aglomerate. Asta înseamnă mai puţini oameni în pază, în dispecerate şi la birouri, dar mai mulţi în teren, acolo unde sunt probleme”, a explicat premierul.

Declarațiile vin în contextul reformei Ministerului Afacerilor Interne, discutată luni de ministrul Cătălin Predoiu cu structurile operative ale instituției, cu sindicaliști și reprezentanți ai Asociației Municipiilor. Reforma vizează eficientizarea activității, reorganizări și comasări de structuri, precum și creșterea vârstei de pensionare, însă oficialii MAI au precizat că nu vor exista disponibilizări.