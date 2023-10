Campanie de recrutare a Jandarmeriei române realizată de Vlad, militarul care a prezentat „uniforma cu atitudine” VIDEO

Jandarmeria Română face campaine de recrutare pentru cele 700 de locuri disponibile la școlile de subofițeri cu ajutorul jandarmului devenit viral în urma clipului „Uniformă cu atitudine”.

Vlad, jandarmul care a prezentat într-un mod inedit noile uniforme ale Jandarmeriei, îi anunță pe toți cei interesați că s-a dat startul înscrierilor la școlile de subofițeri de jandarmi și le prezintă uniformele alături de alți colegi.

Videoclipul este însoțit de mesajul „THIS IS THE MOMENT Ai 700 de uniforme cu atitudine care așteaptă să fie purtate.”, iar acțiunea se desfășoară pe melodia Can't Hold Us, interpretată de Macklemore & Ryan Lewis.

Alături de Vlad participă 26 de jandarmi ce prezintă 13 modele de uniforme pe care le pot îmbrăca aceia care lucrează în cadrul Jandarmeriei Române. Și doi câini de serviciu apar alături de persoanele cu care formează o echipă, la sfârșitul videoclipului.

Postarea a început deja să strângă sute de like-uri și share-uri in mediul online.

Tinerii care își doresc o carieră în Jandarmeria Română pot ocupa unul din cele 700 disponibile în cadrul instituţiilor de învățământ postliceal. Înscrierile au loc în perioada 18 octombrie – 5 noiembrie, pentru sesiunea de admitere octombrie 2023-februarie 2024.

Sunt scoase la concurs 350 de locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani - din care 3 locuri pentru cetățenii de etnie romă şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

De asemenea, sunt disponibile 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - din care 3 locuri pentru cetățenii de etnie romă şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

Cererile se depun până la data limită exclusiv în format online, pe o adresă de email. Acestea pot fi depuse și în zilele de weekend. Dosarele complete se depun la sediile Inspectoratelor Județene de Jandarmerie până pe 24 noiembrie.