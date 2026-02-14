search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Culisele planului lui Epstein de a-l atrage într-o capcană cu miere pe fratele lui Musk

Ultima tranșă de documente din dosarul Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit emailuri între miliardarul infractor sexual și un asociat al său cu privire la fratele lui Elon Musk, Kimbal. Epstein dorea să ajungă la fondatorul Space X, și în acest scop i-a făcut cunoștință cu femei fratelui acestuia, relatează Fortune.

Cu ocazia aniversării vârstei de 40 de ani a lui Kimbal Musk, în septembrie 2012, Epstein a organizat o petrecere la un restaurant din New York, unde urmau să-l invite pe acesta pentru a cunoaște o femeie, Sarah (pseudonim).

Dar împreună cu un asociat apropiat, Boris Nikolic, finanțatorul avea un plan mai elaborat - Kimbal Musk urma să intre într-o relație romantică cu una din femeile alese pentru el de Epstein. Planul a început cu petrecerea în care să-i prezinte această femeie, urmată de un prănz a doua zi, la care să fie invitat și Elon Musk alături de soția de atunci.

Sarah și Kimbal Musk au ieșit împreună câteva luni, o relație coordonată îndeaproape de Epstein care controla fiecare aspect al relației - inclusiv călătorii și program.

Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, tocmai intrase pe lista miliardarilor Forbes în 2012.

După prânzul de la reședința lui Epstein din Manhattan, Epstein se lăuda că el  Elon Musk "vorbeau tot timpul", potrivit unei persoane care lucra pentru el la acea vreme.

Emailurile oferă o fereastră revelatoare asupra tacticilor pe care Epstein le-a folosit pentru a-și construi rețeaua de conexiuni cu oameni bogați și puternici, folosind femeile sub controlul său ca pe piese pe o tablă de șah, scrie Forbes.

Planul presupunea identificarea unor ținte influente precum frații Musk și folosirea femeilor și a intermediarilor pentru a lega relații mai strânse cu acestea, într-o încercare de a intra în  cercurile lor.

Pe tot parcursul acestui proces, Epstein și asociații săi au trimis și primit actualizări privind progresul proiectului, conform dosarelor Departamentului de Justiție. 

Un fost angajat în casa lui Epstein a descris un tipar privind aceste invitații la masă: „Ar fi prezenți un magician sau un actor de film, un om de afaceri ca Musk sau Bill Gates și femei frumoase din anturajul său".

Femeile implicate în această schemă erau controlate în mod strict de Epstein.

Emailurile și rapoartele de știri arată că aceste femei de regulă erau tinere, având puțin peste douăzeci de ani și multe proveneau din Europa de Est. „Au existat nenumărate abuzuri aproape zilnic când nu era nimeni în preajmă”, a spus angajatul.

Aceste femei au lucrat pentru Epstein în așteptarea unor oportunități de modeling sau afaceri care, în multe cazuri, nu s-au materializat niciodată și adesea acestea ajungeau să depindă de el pentru viză, cazare sau bani. Cu cât cineva stătea mai mult cu Epstein, a spus angajatul, cu atât era mai dificil să plece.

Cum a încercat Epstein să-l prindă în mreje pe Kimbal Musk

Deși legăturile lui Kimbal Musk cu Epstein au fost detaliate în articole de presă, o privire mai atentă asupra întregii secvențe de evenimente și emailuri din relația cu Sarah, alături de informații directe de la un angajat al lui Epstein de la acea vreme, dezvăluie o imagine mult mai nuanțată. Nu este clar dacă Kimbal Musk, care era recent divorțat la acea vreme, și-a dat seama de adevărata natură a relației sale cu Sarah sau implicarea lui Epstein în culise.

Kimbal a declarat într-un comunicat pe X la începutul acestei săptămâni că femeia cu care a început să se întâlnească în 2012 avea 30 de ani pe atunci.

„Singura mea întâlnire cu acel demon a fost în biroul lui din New York, în timpul zilei. Nu m-am mai întâlnit niciodată cu el și nu am mers niciodată pe insula lui", a spus el, adăugând: „Inima mea este alături de numeroasele victime ale lui Jeffrey Epstein”.

Sarah nu a răspuns solicitărilor de comentarii pentru această poveste. Avocatul ei, Brad Edwards, a declarat: „Faptul că acest aspect personal al vieții ei este acum făcut public ca urmare a erorilor DOJ în redactarea numelor victimelor provoacă durere multor victime." 

Epstein controla fiecare mișcare a lui Sarah

La momentul când a început să se întâlnească cu Kimbal Musk, Sarah lucra de aproximativ șase ani pentru Epstein, sugerează emailurile din tranșa de documente din dosarele Epstein.

La acea vreme, locuia într-unul dintre numeroasele apartamente din New York pe care Epstein le închiria pentru asociați.

Epstein era informat cu privire la tot - de la probleme de sănătate, la călătorii și întâlniri. Toate călătoriile erau aprobate și plătite de el.

„El controla tot programul femeilor din rețeaua sa", spune persoana care lucra pentru Epstein în acea perioadă.

Când Sarah a început să se întâlnească cu Kimbal Musk, relația a fost monitorizată îndeaproape de Epstein, ea sau alte persoane din anturajul lui informându-l pe despre invitațiile lui Kimbal și unde urmau să călătorească.

„Universul conspiră să petrecem mai mult timp împreună," i-a scris Kimbal lui Sarah într-un e-mail pe care l-a redirecționat către Epstein.

Într-un schimb de mesaje, Sarah i-a spus lui Epstein că el a avut „decizia finală” dacă ar trebui să călătorească cu Kimbal la sfârșitul lui 2012 sau să rămână cu el; acesta i-a spus să rămână cu Kimbal până la Ziua Recunoștinței și să "meargă undeva romantic", cum ar fi Maroc, înainte de a se întoarce pe insula lui.

La două săptămâni după petrecerea din 2012, Kimbal Musk a trimis un e-mail către Epstein și Nikolic, mulțumindu-le celor doi pentru că l-au „conectat” cu Sarah. „Cred că amândoi ați avut un rol,” a scris Kimbal.

Cum a încercat Epstein să ajungă la Musk

Epstein nu a pierdut vremea și a încercat să folosească noua poveste de dragoste în avantajul său și să-și croiască drum în anturajul lui Elon Musk.

La câteva săptămâni după petrecerea de ziua de naștere, Epstein i-a trimis un e-mail lui Elon Musk pentru a-l anunța că săptămâna următoare se va vedea cu „fratele tău și noua lui iubită" la New York.

În aceeași perioadă, cei doi bărbați au început să schimbe mesaje despre o posibilă călătorie pe insula privată din Caraibe a lui Epstein, conversație notorie. În dimineața de Crăciun din 2012, Elon Musk a scris: „Aveți vreo petrecere planificată? Am muncit până la limita rațiunii anul acesta și, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, chiar vreau să merg la petrecerile din St. Barts sau în altă parte și să mă relaxez. Invitația este foarte apreciată, dar o experiență liniștită pe insulă este opusul a ceea ce caut." Planurile nu s-au concretizat niciodată.

În februarie 2013, Epstein l-a adus din nou în discuție pe fratele lui Musk înainte de a încerca să afle dacă se vor intersecta la o conferință TED.  

Elon a spus că dacă Epstein "vrea să vorbească", cel mai bine ar fi să o facă la fabrica SpaceX de lângă Long Beach, California.

Emailurile sugerează că Epstein a adus trei dintre "fetele" sale să viziteze facilitatea pe 25 februarie 2013 și i-a mulțumit lui Elon pentru tur ulterior. 

Elon Musk a negat în 2020 că Epstein ar fi vizitat vreodată SpaceX, scriind pe X că "din câte știm, nu a făcut niciodată un tur la SpaceX. Nu știu de unde vine asta."

Emailurile arată însă că Epstein i-a scris lui Musk de peste 50 de ori în total — felicitându-l pentru lansarea reușită a rachetei, recomandându-i stimulente sau întrebându-l dacă volumul său de muncă crește. De asemenea, arată că Musk l-a ignorat în mod repetat pe Epstein: adesea răspundea scurt, nu răspundea la invitații și nici nu se interesa de cum o duce.

„Epstein a încercat de atâtea ori să mă convingă să merg pe insula lui încât, în cele din urmă, l-am blocat”, a scris Musk recent.

În afară de ceea ce Epstein a descris ca o cină "sălbatică" cu Mark Zuckerberg, Peter Thiel și Reid Hoffman, se pare că Elon Musk nu a participat la niciun alt eveniment. Fostul angajat care lucra în casa lui Epstein nu-și amintea să-l fi mai văzut vreodată pe Elon Musk după prânzul din 2012.

Epstein nu a explicat niciodată în emailuri ce anume încerca să obțină apropiindu-se de Kimbal și Elon Musk. Dar încercarea lui de a se împrieteni cu frați Musk pare în concordanță cu modul în care Epstein a acumulat avere — prin a se asocia cu oameni cu bani, a menține relații complexe cu ei și, uneori, în acest scop, folosind pârghii pentru a rămâne în orbita lor.

