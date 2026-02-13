search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Video Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești, aproape gata. Circulația ar putea fi deschisă în august

0
0
Publicat:

Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu a transmis, vineri, că lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează, echiparea tunelurilor Alina și Daniela fiind în curs, iar circulația ar urma să fie deschisă în luna august.

FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu

„Am fost pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu - Pitești #A1, unde realizăm primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. În videoclipul atașat, vă detaliez câteva din activitățile pentru Tunelul Alina (sensul de mers Pitești-Sibiu) și pentru tunelul Daniela (sensul de mers Sibiu-Pitești)”, a scris Irinel Ionel Scrioşteanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, echiparea tunelurilor cu echipamentele aferente sistemelor de siguranță și intervenție a început. Astfel, în ambele fire de tunel a fost finalizată și testată instalația pentru alimentare cu apă a hidranților, iar sistemul va asigura un debit de 1200 l/minut la o presiune de 6 bari.

FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Imaginea 1/5: FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu

De asemenea, au fost montate capetele de hidranți în toate nișele special construite (în total vor fi 40 de hidranți) și a început montarea suporților celor 19 ventilatoare de mare capacitate: 11 în tunelul Daniela și 8 în tunelul Alina. A fost realizată recepția la producător a celor 19 ventilatoare, urmând ca acestea să fie livrate în șantier în cursul lunii martie.

Totodată, mai spune secretarul de stat, a început și construcția a două clădiri cu destinație administrativă și tehnică în zona celor două portaluri, spre Sibiu, respectiv Pitești.

Sursa: Youtube / Hai, România, hai că se poate! Irinel Scriosteanu

Lucrările continuă și pe restul secțiunii, în special în zona structurilor, iar structura de rezistență în ambele fire de tunel, Alina și Daniela, a fost finalizată prin folosirea cofrajului hidraulic.

El a mai precizat că au început realizarea instalațiilor în ambele fire de tunel și că au fost finalizate turnarea betonului rutier în ambele fire, precum și structura de rezistență aferentă celor trei tuneluri pentru situații de urgență dintre cele două fire – două pietonale și unul rutier.

„Antreprenorul are o mobilizare bună în șantier și păstrează, chiar dacă iarna a generat dificultăți, avansul față de termenul contractat, urmând ca darea în trafic să fie peste 6 luni, în luna august”, a conchis Irinel Ionel Scrioşteanu.

