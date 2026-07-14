Un turist din București a murit în apropiere de Vârful Caraiman. Salvamont Prahova anunță că este al șaselea deces în zona montană din acest an

Un bărbat de 64 de ani, din București, s-a stins din viață marți, 14 iulie, după ce a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vf. Caraiman. Salvamont Prahova anunță că este al șaselea deces în zona montană din acest an.

„Din păcate, astăzi am înregistrat al șaselea deces în zona montană din acest an. Un turist în vârstă de 64 ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vf. Caraiman”, anunță Salvamont Prahova într-un comunicat.

Instituția adaugă că echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la caz și a început protocolul de resuscitare, inclusiv prin folosirea defibrilatorului, dar fără niciun rezultat.

„În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical, a declarat decesul. Victima va fi evacuată terestru din munte și predată la IML. Condoleanțe familiei!”

Recent, patru persoane care practicau alpinismul în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, s-au prăbușit aproximativ 10 metri în urma ruperii corzii de asigurare.

Victimele au căzut într-o râpă greu accesibilă, iar o femeie de 36 de ani a murit. Ceilalți trei alpiniști, care au suferit multiple traumatisme, au fost salvați cu ajutorul elicopterelor SMURD și al unui Black Hawk. Doi au fost transportați la București, iar al treilea la un spital din Brașov.

„Misiune încheiată. Doi dintre accidentați, care prezintă multiple traumatisme, vor fi transportati cu elicopterul Black Hawk la București. A treia victimă va fi transportată cu ambulanța la Brașov.

Din păcate, am înregistrat si o persoană de sex feminin decedată, care a fost preluată de IML”, anunță cei de la salvamont Prahova.

Grupul era însoțit de un instructor, care le-a acordat primul ajutor răniților până la intervenția salvatorilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, după accidentul produs în Munții Bucegi.

Anchetatorii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.