Un sat din Prahova a rămas izolat după ce viitura a luat un pod. 158 de oameni nu mai pot ajunge acasă

Un pod rutier din comuna Izvoarele, județul Prahova, a fost luat de viitura râului Teleajen vineri, 12 iunie, lăsând izolați 158 de locuitori, au transmis autoritățile județene.

„Satul Cerneşti din Izvoarele este izolat acum de restul comunităţii. 158 de suflete nu mai au cum să ajungă acasă. Există soluţii alternative destul de riscante, destul de problematice” a anunţat administratorul public al judeţului, Emil Drăgănescu, pe pagina sa de Facebook.

Primarul Ioan Paul Grigore a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, că accesul către cei 158 de localnici se realizează pe coronamentul unui dig şi pe o punte pietonală.

„Acum mergem pe un coronament al unui dig al unui lac de acumulare. (...) Este foarte îngust, râpă într-o parte, râpă şi apă în cealaltă parte. În plus, nu avem voie să îl folosim astfel pentru că este proprietatea celor de la Hidroelectrica. (...) Pietonii folosesc o punte pe cabluri, iar copiii sunt preluaţi cu microbuzul de la acea punte”, a spus edilul.

Potrivit acestuia, ambulanţa sau maşina de pompieri nu au loc să treacă pe acest coronament al digului. În schimb, autoturismele ar putea, însă foarte greu.

Podul a fost luat de ape vineri, 12 iunie, iar actuala soluţie este una de compromis, spune primarul.

Pentru construirea unui nou pod, administraţia locală ar avea nevoie de circa 2,5 milioane de lei, iar edilul speră să obţină această sumă din Fondul de rezervă al Guvernului.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod galben de averse, descărcări electrice şi izolat vijelii, valabilă până la ora 21:00 în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Au fost perioade cu instabilitate atmosferică care s-a manifestat prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă au fost de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.