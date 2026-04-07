Video Șoferul de 20 de ani care a fugit de polițiști prin Capitală și a lovit un agent, arestat pentru ultraj și conducere sub influența alcoolului

Un șofer de 20 de ani, care a fugit de polițiști și a lovit un agent în Capitală, a fost arestat preventiv și este cercetat pentru ultraj și conducere sub influența alcoolului.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 5 aprilie, în jurul orei 02:30, pe bulevardul Beijing, la intersecția cu strada Ceasornicului. Pe timpul desfășurării atribuțiilor de serviciu, agentul Brigăzii Rutiere a efectuat semnale de oprire, însă șoferul de 20 de ani, aflat la volanul unui AUDI, le-a ignorat.

„Conducătorul auto, inculpatul în cauză, având o îmbibație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, respectiv de 0,94 gr.%o la ora 03:55 și 0,74 gr.%o la ora 04:55, în încercarea de a evita controlul, de a își continua deplasarea și de a nu se conforma celui de al doilea filtru succesiv, a efectuat o manevră bruscă și periculoasă de virare la dreapta, acroșând cu oglinda laterală stânga și lovind persoana vătămată, fiindu-i cauzate leziuni traumatice, necesitând 7-8 zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Pe 7 aprilie, prin ordonanța procurorului, s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de ultraj și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

„În cursul zilei de azi, procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.04.2026 până la data de 06.05.2026 inclusiv”, au anunțat procurorii.