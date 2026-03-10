Stația de epurare Ploiești, executată silit pentru o datorie de peste 9 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici şi cine plăteşte

Conturile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești rămân blocate după ce penalitățile și dobânzile acumulate pentru funcționarea fără autorizație a vechii stații de epurare a apei, construită între 1965 și 1970, au depășit 47 de milioane de lei.

Stația veche de epurare a apei a municipiului Ploiești, ridicată între 1965 și 1970, a devenit o povară financiară enormă pentru oraș. Penalitățile și dobânzile acumulate din cauza funcționării fără autorizație se ridică la aproximativ 47 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,6 milioane de euro, potrivit informațiilor Agerpres. Drept urmare, conturile Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești, instituție aflată în subordinea Consiliului Local, au fost blocate în urma executării silite aplicate de Administrația Națională „Apele Române”.

Problema își are rădăcinile în faptul că lucrările la noua stație de epurare, care ar fi trebuit să înlocuiască infrastructura veche, au fost sistate în 2013, iar stația veche a continuat să funcționeze fără autorizație.

În 2018, municipalitatea și-a asumat angajamentul de a finaliza noua stație până în 2023, însă termenele nu au fost respectate, iar autorizația de gospodărire a apelor a fost pierdută în 2024, ceea ce a declanșat aplicarea penalităților.

„Situația este delicată. Dacă am reuși să ridicăm poprirea de pe conturi, am funcționa foarte bine. Noi am făcut cereri de suspendare totală temporară la executorul fiscal ANAR București, aceștia refuzând fără a motiva, în fapt și în drept, această soluție negativă. Dacă avem această suspendare putem respira”, a declarat directorul RASP, Sorin Peticilă.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, care între timp a dat în judecată primăria ca administrator al staţiei de epurare, rămâne aşadar, cu banii blocaţi.

La rândul său, primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a explicat în repetate rânduri modul în care au tot crescut datoriile și penalitățile de-a lungul anilor.

„La acest moment plătim penalități în valoare de 500.000 de euro pe lună pentru că, 15 ani, administrația ploieșteană a promis și nu a livrat. Apele uzate sunt epurate cu o stație veche, construită în perioada 1965-1970, cu o singură treaptă mecanică, depășită fizic și moral. Lucrările la noua stație de epurare au fost sistate în 2013 și, de atunci, nu s-a mai făcut nimic. Pentru a rămâne cu autorizația, Ploieștiul s-a angajat în 2018 la măsuri care să ducă la finalizarea noii stații de epurare până în 2023. Autoritatea locală nu și-a respectat nici acest angajament. Ca urmare, Ploieștiul a rămas fără autorizație de gospodărire a apelor în 2024 și s-a ajuns la milioane de euro penalități”, povestea primarul în 2025.