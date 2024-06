Cine e Mihai Polițeanu, omul care a plecat din USR din cauza șefilor și a câștigat ca independent primăria unui mare oraș

Mai puțin cunoscut românilor, Mihai Polițeanu este unul dintre ultimele nume care confirmă în politica mioritică. Plecat ca outsider în cursa pentru Primăria Ploiești, Polițeanu a reușit marea surpriză și a cucerit orașul petrolului ca independent.

Mihai Polițeanu a dat lovitura la Ploiești și a răsturnat calculele hârtiei. Deși se spune că primarii în funcție pot fi cu greu învinși sau că pentru independenți este mult mai greu să câștige o primărie, Polițeanu a reușit să depășească ambele dezavantaje. Fost membru al USR, el a părăsit partidul în urmă cu doi ani, după ce a fost marginalizat de conducere.

Deși nu a stat în lumina reflectoarelor și nu este un politician prea cunoscut în țară, Mihai Polițeanu a performat într-un domeniu important încă de acum 20 de ani. „În 2001, ca student masterand, am lucrat la cabinetul lui Vasile Lupu, fost parlamentar şi creator al celebrei Legi 1/2000 de retrocedare către țărani a pământurilor confiscate de regimul comunist. A fost primul contact cu zona politică pe care l-am avut şi îi păstrez o amintire frumoasă acestui om hâtru şi hotărât”, scrie Polițeanu pe pagina sa oficială.

Absolvent de Filosofie și Drept, el a lucrat în 2005 ca ofițer de comunicare în cadrul Societăţii Academice din România în perioada celui mai de amploare proiect civic din România pentru integritate politică (Coaliția pentru un Parlament Curat), iar în 2002, timp de un semestru, a fost asistent la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, poziţie neremunerată.

A părăsit USR în 2022

Politicianul originar din Ploiești a fost și consilier al Ministerului Justiției. „Înainte de a mă implica în mișcarea civică, între 2005 și 2007 am fost consilier al Ministrului Justiției, în perioada în care s-au pus bazele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Agenției Naționale de Integritate (ANI), între 2007-2009 am fost manager de proiecte anticorupție în cadrul fundației Freedom House România și din 2009 până în 2015 am fost asistent la Parlamentul European – europarlamentar Monica Macovei”, mai scrie Polițeanu.

Între 2019 și 2022 a fost membru USR, dar a părăsit acest partid. El a explicat și motivele care l-au determinat să facă această alegere. „În toamna lui 2022 am demisionat din USR, dezamăgit de subordonarea USR Prahova față de PNL la nivel local și județean. Împreună cu mai mulți colegi și prieteni, am decis să punem bazele și să construim o alternativă pentru Ploiești la actuala clasă politică locală”, sunt cuvintele lui Mihai Polițeanu.

A câștigat scaunul de primar al Ploieștiului cu 25,22% din voturi

Referitor la noua componență a Consiliului Local Ploiești, Mihai Polițeanu a afirmat că scopul politic este ca Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal să fie în opoziție.

„Evident că voi fi discuţii şi evident îmi doresc o majoritate stabilă care să lucreze în interesul ploieştenilor şi cred că ploieştenii s-au săturat de 4 ani de scandal, de urlete, de ţipete, de decizii luate doar în interes de partid sau în interes propriu care intrau în contradicţie directă, frontală cu interesele Ploieştiului şi ale ploieştenilor. (…) Obiectivul politic pe care l-am enunţat în campanie- nu ştiu dacă este posibil având în vedere configuraţia politică a Consiliului Local- este acela de a trimite PSD şi PNL în opoziţie. Matematic, la rezultatele actuale, este un rezultat fezabil, dar trebuie să avem discuţii”, a susținut noul primar al Ploieştiului.

Potrivit rezultatelor parțiale, Mihai Polițeanu a câștigat alegerile la Primăria Ploiești cu 25,22% din voturi, în fața candidatului liberal Bogdan Nica - 20,21% și a primarului Andrei Volosevici (PSD) - 19.6%.