Poliția canadiană a dezvăluit identitatea suspectului în atacul armat asupra unei școli din Canada

Poliția canadiană a dezvăluit miercuri identitatea autorului atacului armat asupra unei școli secundare din orașul Tumbler Ridge din vestul Canadei. Este vorba de Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, o femeie transgender care locuiește în oraș.

Aceasta a a deschis focul şi asupra forţelor de ordine atunci când acestea au ajuns la locul masacrului la un colegiu-liceu, a anunțat adjunctul comisarului Jandarmeriei Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald.

Jesse Van Rootselaar s-a născut bărbat și începuse tranziția de gen în urmă cu aproximativ șase ani. Acesta se identifica public și pe rețelele de socializare ca fiind femeie.

Poliția a clarificat că nouă persoane au fost ucise în total, inclusiv suspectul, după au ieșit la iveală informații că o femeie cu răni grave a supraviețuit.

Înainte de atacul armat, suspectul și-a ucis mama, o femeie în vârstă de 39 de ani, și fratele vitreg, în vârstă de 11 ani.

Cei uciși în școală sunt un profesor în vârstă de 39 de ani, trei eleve de 12 ani și doi elevi de 12 și 13 ani. O victimă a fost găsită în casa scărilor, iar celelalte în biblioteca școlii.

Două arme de foc au fost recuperate la fața locului – o armă lungă și un pistol modificat. Poliția încearcă să stabilească proveniența armelor.

În acest moment nu există informații care să sugereze că vreuna dintre victimele din școală ar fi fost vizată în mod specific.

Poliția a fost chemată la reședința familiei suspectului în repetate rânduri în ultimii ani, în legătură cu incidente legate de problemele de sănătate mintală ale acestuia.

O intervenție a poliției la domiciliu a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani, când au fost confiscate arme de foc. Proprietarul legal al acelor arme a solicitat returnarea lor, iar acesta le-a primit înapoi.

Suspectul nu avea în prezent nicio armă înregistrată pe numele lui.

Potrivit poliției, acesta renunțase la școala unde a avut atacul în urmă cu patru ani.

Tumbler Ridge este un oraș de aproximativ 2.400 de locuitori, situat la poalele estice ale Munților Stâncoși canadieni, în provincia British Columbia.