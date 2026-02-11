search
Miercuri, 11 Februarie 2026
„Este un laș”. Casa Albă a șters o postare a lui JD Vance privind genocidul armean

Publicat:

Casa Albă a șters o postare pe rețelele sociale în care vicepreședintele JD Vance făcea referire la genocidul armean și care contrazice poziția Turciei, aliată SUA, provocând furie în rândul membrilor diasporei armene, precum și al politicienilor opoziției din Statele Unite.

Casa Albă a șters postarea lui Vance FOTO EPA-EFE
Casa Albă a șters postarea lui Vance FOTO EPA-EFE

Postarea a fost făcută în timpul unei vizite de două zile a lui Vance în Armenia, cu ocazia participării sale și a soției sale, Usha Vance, la un memorial dedicat celor până la 1,5 milioane de armeni uciși de trupele otomane acum mai bine de un secol. Postarea, acum ștearsă, de pe contul oficial X al lui Vance menționa că vizita era pentru a omagia „victimele genocidului armean”.

Aceasta a fost prima dată când administrația Trump a folosit termenul „genocid” pentru a descrie masacrele. Ulterior, un consilier al lui Vance a declarat jurnaliștilor că mesajul fusese publicat din greșeală pe rețelele sociale de către membri ai personalului care nu călătoreau împreună cu vicepreședintele, scrie The Guardian.

A fost a doua oară în ultima săptămână când administrația a invocat o eroare a personalului pentru a explica conținutul postărilor sale; săptămâna trecută, după ce Donald Trump a încercat să minimalizeze valul de critici creat de un videoclip rasist în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, președintele american a spus că acesta fusese postat din greșeală de un angajat.

Marți, Vance a evitat orice mențiune a cuvântului „genocid”, descriind atrocitățile drept „un lucru foarte teribil care s-a întâmplat acum puțin peste 100 de ani”, în declarații pentru jurnaliști. Vance a precizat că vizita a fost efectuată la solicitarea guvernului armean, adăugând că reprezintă un „semn de respect” pentru victime și pentru autoritățile locale.

Până de curând, guvernul SUA evita să folosească termenul „genocid” pentru a descrie acest eveniment istoric, de teamă să nu antagonizeze Turcia, un aliat regional important și membru NATO. Turcia a contestat de mult cifrele privind numărul armenilor uciși și a negat că aceste crime au fost comise în mod sistematic.

Această poziție a fost schimbată de Joe Biden, care în 2021 a devenit primul președinte american care a recunoscut oficial genocidul armean. Declarația sa, care sublinia cei 1,5 milioane de armeni „deportați, masacrați sau duși la moarte într-o campanie de exterminare”, ar fi dus la un apel telefonic tensionat cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Ulterior, administrația Trump a revenit la poziția anterioară, Trump evitând orice mențiune a termenului „genocid” în declarația sa de marcarea zilei comemorative din aprilie, anul trecut.

Val de critici din diaspora

Săptămâna aceasta, odată cu vestea ștergerii postării, membrii diasporei armene și politicienii opoziției au reacționat cu furie.

„Vance este un laș pentru că a șters această postare”, a scris Alex Galitsky, director de politici al Comitetului Național Armean din America, un grup important de advocacy, pe rețelele sociale. El a descris postarea ștearsă drept „o insultă la adresa memoriei” celor decedați și „o ofensă” la adresa unei comunități care a luptat îndelung pentru recunoaștere.

Directorul aceleași organizații, Aram Hamparian, a sugerat că presiunea din partea Ankarei a stat la baza incidentului. „Deși nu ne surprinde să vedem că Turcia încă pune presiune pe liderii mondiali pentru a impune regula tăcerii asupra genocidului armean”, a scris el pe rețelele sociale, adăugând: „Este extrem de îngrijorător să vezi vicepreședintele Vance – un om care proclamă cu voce tare solidaritatea cu victimele creștine ale persecuțiilor – arătând o asemenea slăbiciune în fața acestei presiuni externe.”

Adunarea Armeană din America a cerut administrației să-și clarifice poziția. „Merităm mai mult de la oficialii noștri aleși și solicităm o explicație publică pentru aparenta schimbare de direcție”, au spus co-președinții Talin Yacoubian și Oscar Tatosian într-un comunicat.

Acțiunea a provocat, de asemenea, critici dure din partea mai multor legislatori ai opoziției, inclusiv congresmanul Jim McGovern, care a descris gestul drept „dezgustător și patetic”. Pe rețelele sociale, reprezentantul democrat a adăugat: „Genocidul armean este un fapt. Am condus o coaliție bipartizană care a cerut recunoașterea sa de către SUA, lucru pe care președintele Biden l-a făcut în 2021. Prin ștergerea acestei postări, @VP & @POTUS arată că le pasă mai mult de prietenii lor autoritari decât de adevăr.”

Europa

