Sesizarări privind evacuarea în Marea Neagră a unor ape de la fundaţia unei clădiri în construcţie din Mamaia. Ce s-a constatat

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral anunță că a efectuat verificări ca urmare a mai multor sesizări primite în cursul zilei de marți, 10 februarie, prin care instituția a fost informată că, prin intermediul unei conducte, sunt evacuate ape în Marea Neagră de la fundația unei clădiri aflate în construcție în stațiunea Mamaia.

O echipă de inspectori din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral a verificat marți aspectele semnalate, constatând că „societatea respectivă evacuează ape de epuisment la linia țărmului, prin intermediul unui furtun amplasat la nivelul plajei, în zona Mamaia Nord”.

„Menționăm faptul că societatea a solicitat și a obținut, în luna ianuarie, consultanță tehnică din partea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral pentru evacuarea apelor de epuisment rezultate din activitățile de construcții. În cadrul documentației analizate au fost precizați indicatorii de calitate ai apelor evacuate, în conformitate cu prevederile Normativului Tehnic pentru Protecția Apelor – NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în mediul acvatic”, a transmis ABA Dobrogea – Litoral într-un comunicat postat pe Facebook.

Societatea în cauză are obligația de a transmite periodic către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral buletine de analiză a apei, realizate de un laborator acreditat RENAR, în vederea verificării respectării parametrilor de calitate impuși.

În cursul inspecției efectuate marți, specialiștii laboratorului ABADL au prelevat probe de apă pentru efectuarea analizelor chimice și biologice.

„Acordul privind evacuarea apelor de epuisment a fost emis în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației subsecvente în vigoare” se mai arată în comunicat.

„Nu sunt ape uzate”

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral precizează însă că apele evacuate prin conducta amplasată pe plajă, în zona Mamaia Nord, „nu sunt ape uzate”.

„Acestea sunt ape de epuisment provenite din pânza freatică, care se acumulează în săpătura fundației și sunt evacuate în Marea Neagră după o filtrare prealabilă. Apa evacuată reprezintă apă din pânza freatică, fiind considerată apă convențional curată”, a transmis ABA Dobrogea – Litoral.

„Evacuarea apelor în mediul natural este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin actele de reglementare”

Instituția subliniază că evacuarea apelor în mediul natural este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin actele de reglementare și a limitelor legale privind calitatea apei, iar nerespectarea acestora atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.