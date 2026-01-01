Aeronave de luptă F-16 ridicate în aer după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ro-Alert în Tulcea

În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

”În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. La ora 10.17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert”, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Starea de alertă a încetat la ora 11.00.

MApN spune că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî.

Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.