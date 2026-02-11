U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Românei la fotbal

Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce au obținut victorii pe teren propriu, în Grupa C a competiției.

Universitatea a învins-o pe Oțelul Galați cu 2-0, pe Cluj Arena, prin golurile marcate de Jovo Lukic (51) și Andrei Coubiș (66), acesta din urmă fiind la primul său gol pentru „șepcile roșii”.

Metalul Buzău a dispus de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu 1-0, pe Stadionul Gloria din Buzău, într-o partidă disputată între două formații de ligă secundă.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Valentin Robu (35), care a profitat de o ezitare a portarului Bogdan Ungureanu. Robu a ratat și un penalty (70), șutul său fiind apărat de Ungureanu.

Metalul s-a calificat în sferturi pentru al doilea an la rând.

În alt meci, FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești, cu 5-0, pe Stadionul Oțelul din Galați.

Atacantul suedez Wilhelm Loeper a marcat primele sale goluri pentru ciucani (57, 67), iar maghiarul Marton Eppel a reușit un hat-trick (76 - penalty, 82, 83).

AS FC Universitatea Cluj - ACS SC Oțelul Galați 2-0 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Jovo Lukic (51), Andrei Coubiș (66).

AFC Metalul Buzău - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 (1-0), Stadion Gloria - Buzău

A marcat: Valentin Robu (35).

CS Sporting Liești - AFK Csikszereda 0-5 (0-0), Stadion Oțelul - Galați

Au marcat: Wilhelm Loeper (57, 67), Marton Eppel (76 - penalty, 82, 83).

Clasament

1 Universitatea Cluj 3 2 1 0 6-3 7

2 Metalul Buzău 3 2 0 1 9-6 6

3 FK Csikszereda 3 1 1 1 6-2 4

4 Oțelul Galați 3 1 1 1 5-6 4

5 Sepsi OSK 3 0 2 1 2-3 2

6 Sporting Liești 3 0 1 2 7-15 1