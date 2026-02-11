U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Românei la fotbal

U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Românei la fotbal0
Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce au obținut victorii pe teren propriu, în Grupa C a competiției.
Universitatea a învins-o pe Oțelul Galați cu 2-0, pe Cluj Arena, prin golurile marcate de Jovo Lukic (51) și Andrei Coubiș (66), acesta din urmă fiind la primul său gol pentru „șepcile roșii”.
Metalul Buzău a dispus de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu 1-0, pe Stadionul Gloria din Buzău, într-o partidă disputată între două formații de ligă secundă.
Unicul gol al partidei a fost reușit de Valentin Robu (35), care a profitat de o ezitare a portarului Bogdan Ungureanu. Robu a ratat și un penalty (70), șutul său fiind apărat de Ungureanu.
Metalul s-a calificat în sferturi pentru al doilea an la rând.
În alt meci, FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești, cu 5-0, pe Stadionul Oțelul din Galați.
Atacantul suedez Wilhelm Loeper a marcat primele sale goluri pentru ciucani (57, 67), iar maghiarul Marton Eppel a reușit un hat-trick (76 - penalty, 82, 83).
AS FC Universitatea Cluj - ACS SC Oțelul Galați 2-0 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca
Au marcat: Jovo Lukic (51), Andrei Coubiș (66).
AFC Metalul Buzău - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 (1-0), Stadion Gloria - Buzău
A marcat: Valentin Robu (35).
CS Sporting Liești - AFK Csikszereda 0-5 (0-0), Stadion Oțelul - Galați
Au marcat: Wilhelm Loeper (57, 67), Marton Eppel (76 - penalty, 82, 83).
Clasament
1 Universitatea Cluj 3 2 1 0 6-3 7
2 Metalul Buzău 3 2 0 1 9-6 6
3 FK Csikszereda 3 1 1 1 6-2 4
4 Oțelul Galați 3 1 1 1 5-6 4
5 Sepsi OSK 3 0 2 1 2-3 2
6 Sporting Liești 3 0 1 2 7-15 1