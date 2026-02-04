Șeful Biroului Rutier Ploiești rămâne în funcție, în pofida incidentelor care au compromis documente ale instituției

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, comisarul Ginel Preda, a declarat că șeful Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, Laurențiu Drăghici, rămâne în funcție în pofida incidentelor recente care au afectat documente ale instituției. Unele au fost scoase din sediu și incendiate pe un câmp, iar altele au fost udate după ce un robinet a fost lăsat deschis într-un birou al Poliției Rutiere.

Întrebat dacă șeful Poliției Rutiere Ploiești va rămâne în continuare în funcție, comisarul Preda a explicat: „Pentru a putea dispune o măsură disciplinară, trebuie să am o concluzie. Concluzia nu o pot lua... conform Constituției, orice om este nevinovat până la proba contrarie. Până nu avem o probă solidă să stabilim într-adevăr dacă a fost sau nu a fost un astfel de eveniment, nu mă pot pronunța. Procedura disciplinară în cazul polițiștilor se suspendă în perioada cât este efectuată o cercetare penală cu privire la cauza respectivă.”

Referitor la inundația produsă la finalul săptămânii trecute într-un birou al Poliției Rutiere Ploiești, care a afectat mai multe documente, șeful IPJ Prahova a explicat că a fost o greșeală, dar au fost salvate.

„Dintr-o greșeală, acel robinet era lângă un stativ, rafturi și erau multe dosare și dintr-o greșeală, când a pus un dosar, s-ar fi atins un pic maneta robinetului. Dar acele documente, chiar dacă au fost udate, cu sprijinul colegilor de la Arhivele Naționale, le-am scos, le-am desfăcut și ele sunt în proces de uscare, nu sunt atât de multe documente, sunt câteva calupuri de documente, numai ce a fost în partea de jos”, a explicat șeful IPJ Prahova.

De asemenea, Preda a venit cu lămuriri și în ceea ce privește documentele scoase din sediul Biroului și incendiate pe un câmp din apropierea orașului.

„Din păcate, atunci când am fost la cercetarea la fața locului, n-am mai găsit decât fragmente mici din câteva documente pe care le-am indisponibilizat și le-am pus la dispoziția unității de parchet să stabilim ce este cu ele. Dar, încă o dată vă spun, fiind o cauză penală în lucru și documentele care le-am oprit și n-au plecat, ele sunt indisponibilizate într-o încăpere. Așteptăm delegarea procurorului să le desfacem și să vedem ce este acolo, ce e în ele”, a spus acesta.

Preda a subliniat că și conducerea IPJ Prahova vrea să clarifice situația: „Asta vrem și noi să aflăm. Tocmai de aceea am sesizat unitatea de parchet, este în curs de cercetare un dosar penal înregistrat, dosar penal care se află în supravegherea obligatorie a procurorului, în care momentan nu avem lucrători delegați până în acest moment. Este o activitate pur procedurală a unității de parchet. Încercăm să aflăm și noi ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost un aspect neinspirat al colegilor noștri sau a fost altceva în spatele acestor activități.”