 Incendiu violent la un depozit de reciclare din Giurgiu. Mesaj RO-ALERT din cauza fumului | adevarul.ro
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Incendiu violent la un depozit de reciclare din Giurgiu. Mesaj RO-ALERT din cauza fumului

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Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari, județul Giurgiu. Focul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați.

Incendiul a cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați din curtea depozitului. FOTO: ISU Giurgiu
Incendiul a cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați din curtea depozitului. FOTO: ISU Giurgiu

Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Grădinari și Buturugeni. De asemenea, a fost sesizată Garda de Mediu.

La fața locului au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere, două cisterne, o autospecială cu instalație de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, autospeciala cu roboți, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La intervenție participă echipaje din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, precum și polițiști.

Pompierii au folosit și un buldoexcavator pentru eliberarea căilor de acces către zonele afectate.

Intervenția se desfășoară pe mai multe sectoare, pompierii acționând inclusiv pentru protejarea zonelor aflate în apropierea locuințelor.

Incendiul a fost localizat, însă operațiunile vor continua până la stingerea completă a focului și eliminarea tuturor riscurilor, având în vedere cantitatea mare de deșeuri din plastic.

Locuitorilor li se recomandă să evite zona, să țină ferestrele închise și să nu se expună la fum.

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