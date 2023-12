Incendiu la Ferma Dacilor. Cine este patronul pensiunii. Cornel Dinicu: „Am instincte foarte bune” VIDEO

Controversatul om de afaceri Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, care a ars într-un incendiu mistuitor în a doua zi de Crăciun, povestea în urmă cu un an cum și-a construit pensiunea.

În noaptea de luni spre marți, 25 / 26 decembrie 2023, un incendiu puternic a izbucnit în satul Tohani din comuna Gura Vadului - Prahova, la o pensiune în care se aflau 26 de persoane. Dintre acestea, 18 au reușit să se salveze singure, iar trupurile a altor șase, printre care și un copil, au fost găsite carbonizate, restul fiind dați dispăruți.

Resortul „Ferma Dacilor”, poziționat pe un teren de circa 40 de hectare, a fost dezvoltat de controversatul antreprenor Cornel Dinicu, implicat în celebra afacere „Portbagajul”, un scandal de proporții care la începutul anului 2000 a zguduit din temelii tot Ministerul de Interne și în urma căruia au fost destituiți șeful Poliției Capitalei de la acea vreme și ofițeri superiori de la Combaterea Crimei Organizate.

În urmă cu un an, afaceristul povestea pentru „Observatorul Prahovean”, în cadrul rubricii „Antreprenori de succes”, despre cum și-a clădit afacerea, cum a riscat și ce probleme a avut legate de birocrație.

„De multe ori în viață mie mi-a ieșit”

„Când îmi vine o idee o fac și la revedere. Mai puține analize și mai puține... E un risc major ca atunci când te apuci de un business să nu faci analize, dar de multe ori în viață mie mi-a ieșit. Am instincte foarte bune, motiv pentru care visez noaptea ceva și ziua fac. Mai greu cu autoritățile care nu se mișcă cu viteza mea... PUZ-ul la clădirea asta a durat patru ani. Dacă stăteam după ei, nu se realiza niciodată clădirea asta. Și în continuare sunt multe... (probleme – n.red.)”, mărturisea Cornel Dinicu.

Peste doi ani, în 2025, intenționa să construiască un centru SPA cu clinică de recuperare pentru sportivi și bătrâni, pentru care spera să obțină fonduri europene: „Va fi și un SPA turistic și unul medical...”

Resort în loc de grajd, într-o râpă

Pensiunea s-a construit într-o râpă, în locul unui grajd: „Mulți m-au întrebat ce caut în râpa asta... Am început cu șase camere în clădirea grajdului, unde e și restaurantul. Apoi ne-am extins și azi avem în jur de 30 de camere. Evident trebuie să mai construim... Avem căsuțe în copac, căsuțe dacice.. Eu am copilărit pe acest dealuri și mi-am adus aminte că sunt niște situri arheologice unde s-au găsit niște morminte de pe vremea dacilor... Dacii n-aveau ferme, dar m-am gândit eu că fiind ferme în zonă... Așa am decis să creez Ferma Dacilor“.

Inițial, s-a dorit să fie o fermă în adevăratul înțeles al cuvântului, cu pensiune agroturistică în care să fie cultivate propriile legume și fructe, să fie crescute animale, pentru consum, doar că: „Agroturismul este destul de plictisitor și destul de greu de dezvoltat”.

Printre cele mai căutate resorturi din zonă

Înainte de tragedia de Crăciun, resortul „Ferma Dacilor” era unul dintre cele mai căutate de turiști. A fost construit în 2013, dar potrivit autorităților, nu deținea autorizație de securitate la incendiu. În 2019 a primit mai multe sancțiuni în urma unei „verificări pe fond”. În ciuda faptului că a fost avertizat să remedieze situația, până la momentul tragediei nu reușise să intre în legalitate.

Recent, Cornel Dinicu a intrat și în alte businessuri, cu brânzeturi și produse din carne. Inițial, a existat o altă firmă care a operat afacerea cu resortul, Ferma Dacilor Tradițional, ca între timp a fost radiată. În urmă cu șapte ani a fost înființată Ferma Dacilor Production, dar în acte apare ca fiind deținută de Adrian Vitomir Ristin, acționarul Carmangeriei Burebista din Mizil. Firma a derulat afaceri, anul trecut, de 5,5 milioane lei .