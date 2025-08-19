Șeful parchetului anticorupție a desființat DNA Ploiești. Care a fost motivul

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a semnat un ordin pe 12 august, prin care a desființat Serviciul teritorial DNA Ploiești. În schimb, acesta a înființat Biroul teritorial Ploiești, în cadrul Serviciului teritorial Pitești.

Procurorii Biroului teritorial Ploiești vor asigura reprezentarea în fața instanțelor de judecată pentru județelor Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Serviciul teritorial Pitești al DNA va prelua dosarele din județul Dâmbovița, iar DNA central va prelua dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova, scrie PRESShub.ro

Șeful DNA, Marius Voineag, susține că nu a desființat DNA Ploiești, ci a reorganizat serviciul teritorial. „Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești. A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”, a declarat Voineag.