Marți, 19 August 2025
Adevărul
Cine sunt românii care au cumpărat 87 de magazine Mega Image și ce afaceri au

Publicat:

Proprietarul lanțului românesc de magazine alimentare care a cumpărat 87 de magazine deținute de Mega Image, a pornit cu un magazin de tip „aprozar” la câțiva ani de la Revoluție, ajungând în prezent să se extindă puternic pe piață, și nu doar pe cea de retail alimentar.

Magazin Annabella
Lanțul de magazine Annabella a cumpărat 87 de magazine Mega Image. Foto Annabella

Din totalul celor 87 de magazine operate de Ahold Delhaize sub mărcile Profi și Mega Image, 82 funcționează în prezent sub marca Profi, iar celelalte sub brandul Mega Image, fiind răspândite în mai multe regiuni ale țării.

Tranzacția este supusă îndeplinirii condițiilor uzuale de finalizare. Până la acel moment, magazinele vor continua să fie operate sub mărcile Profi și Mega Image. Estimarea este ca tranzacția să fie încheiată până la sfârșitul anului 2025.

Annabella S.R.L. este un comerciant cu capital românesc, care operează 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea. Lanțul de retail este deținut de soții Dorina și Dan Mutu, care au început afacerea la patru ani după Revoluție cu un singur magazin de tip „aprozar” de fructe și legume.

2000 a fost anul de pornire Annabella în retailul modern. Atunci a luat ființă primul magazin cu autoservire Annabella în Râmnicu Vâlcea. Annabella a dedicat segmentului alimentar, o proporție de 75% din spațiul său, restul fiind ocupat de produse non alimentare.

Tot soții Mutu au fost cei care au reînviat fabrica de conserve din legume și fructe Râureni, pe care au cumpărat-o în 2008, potrivit Forbes. Aceștia au investit în liniile tehnologice și au reușit să crească, an de an, vânzările fabricii.

În 2011, alte 6 magazine se alătură rețelei, pentru ca în 2012 să înceapă procesul de rebranding cu lansarea unui nou tip de magazine, Fresh – destinat retailului special legume-fructe și alte 10 magazine alăturate familiei Annabella.

La 20 de ani de la deschiderea primului magazin, Annabella inaugurează pentru vâlceni al 50-lea magazin, printr-un nou concept, cu o gamă deosebit de bogată de produse și raioane specializate, pentru ca în 2017 să ia naștere Annabella Concept Store, un magazin unde gama de produse este foarte diversificată, cu o zonă gastro și colțul Râureni.

S-au extins și în zona imobiliară

Nu mai departe de toamna anului trecut, soții Mutu au cumpărat cu circa 3-4 milioane de euro, de la Piraeus Leasing Romania, o clădire de birouri formată din două corpuri cu o suprafață cumulată de circa 2.500 de metri pătrați. Unul dintre corpuri are 6 etaje, iar celălalt 4, plus etajul 5 retras, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Grupul Annabella s-a extins în ultima perioada și pe sectorul imobiliar comercial prin dezvoltarea a două parcuri de retail: unul de 4.000 de metri pătrați în Horezu (Vâlcea) și altul de circa 7.000 de metri pătrați în Râmnicu Vâlcea, recent inaugurat după o investiție de 5 milioane de euro. Retailerul vâlcean a cumpărat în 2023 de la Ion Șoloman și 11 magazine Best Market din județul Dâmbovița.

Dorina Mutu, locul 23 în top 50 cele mai influente femei din România

În ultimii doi ani, prioritatea numărul unu în proiectele antreprenorilor din Vâlcea este inaugurarea parcurilor de retail, relatează Forbes. După inaugurarea primului parc de retail, Annabella deschide la începutul lunii august 2024 cel de-al doilea parc de retail. Noul centru comercial a însemnat o investiție în valoare de aproximativ cinci milioane de euro. Acesta a fost construit pe o suprafață de 25.400 de mp, terenul aflându-se în proprietatea Annabella SRL. Potrivit reprezentanților companiei, unitatea găzduiește 12 magazine, o zonă de agrement, restaurante și un supermarket sub brandul Annabella. Retailerul român și-a deschis primul parc de retail la începutul lunii iunie 2023.

Compania Annabella, cea care operează reţeaua de magazine, a raportat în 2023 o cifră de afaceri de peste 604,1 milioane de lei cu aproape 26% peste nivelul înregistrat anul anterior. Reţeaua de magazine Annabella avea, în 2023, 1.225 de angajați şi un profit net în creștere cu aproximativ 47 de procente față de cel din 2022, ajungând aproape la cifra de 30 de milioane de lei.

Potrivit informațiilor consultate de „Adevărul” Annabella SRL a încheiat anul financiar 2024 cu o cifră de afaceri netă de 683 milioane de lei și un profit net de 22,32 milioane de lei, numărul angajaților fiind 1.383.

Capitalul subscris și vărsat al companiei este de 7,8 milioane de lei, iar datoriile totale însumează 205,57 milioane de lei,.

Dorina și Dan Mutu dețin împreună, din 2008, și fabrica de conserve din legume și fructe Râureni. Compania Annabella Fabrica de Conserve Râureni, cea care operează fabrica, a raportat în 2023 o cifră de afaceri de 185 de milioane de lei, cu 5% peste nivelul înregistrat anul anterior și un profit de peste 15 milioane de lei.

