Video Pățania unei tinere care și-a planificat vacanța cu ChatGPT și a ratat zborul: „Mi-a spus că nu am nevoie de viză”

Mery Caldass, o tânără din Spania, a ajuns virală după ce a povestit pe internet cum a ratat zborul spre Puerto Rico. Ea a consultat ChatGPT în privința documentelor de călătorie.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Mery Caldass a început să plângă în aeroport după ce a pierdut zborul pentru că nu avea pregătite documentele necesare pentru a călători în Puerto Rico. Motivul, susține ea, este că s-a îndreptat către ChatGPT pentru sfaturi.

„Am întrebat ChatGPT și mi-a spus că nu”, spunea tânăra, referindu-se la răspunsul primit la întrebarea dacă are nevoie de viză, potrivit People.

Cetățenii Uniunii Europene care intră în Puerto Rico nu au nevoie de viză dacă stau pentru mai puțin de 90 de zile, însă trebuie să completeze Sistemul Electronic pentru Autorizația de Călătorie, o aplicație online care determină eligibilitatea vizitatorilor de a intra în Statele Unite, conform Departamentului de Stat.

„Asta primesc pentru că nu am verificat informația și în alte locuri”, a spus influencerița, adăugând că „nu mai are încredere” în asistentul AI.

Filmarea a strâns mii de vizualizări în câteva ore, iar cei mai mulți dintre utilizatori au criticat-pentru că s-a bazat doar pe informațiile primite de ChatGPT.

Planurile de călătorie ale tinerei nu au distruse total. Ea a publicat, ulterior, un videoclip în care participă cu prietenul ei la un concert Bad Bunny, în Porto Rico.