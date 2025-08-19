Video Nicușor Dan, show pe ringul de dans la o nuntă lângă București. Cum a fost surprins șeful statului

Președintele României, Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, au fost surprinși în timp ce se distrau pe ringul de dans la o nuntă care a avut loc în weekend la Tâncăbești, lângă Capitală. Alături de ei a fost și fiul lor, Antim, în vârstă de 3 ani.

Vineri, 15 august, președintele și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă. Mai apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Mini-vacanța nu s-a încheiat aici, iar în următoarea zi, șeful statului a fost prezent, împreună cu familia sa, la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești, județul Ilfov, arată imagini obținute în exclusivitate de cancan.ro.

La eveniment, președintele a purtat un costum bleumarin, iar Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă.

Cuplul a părut să se distreze de minune pe ringul de dans, alături de fiul lor în vârstă de 3 ani. Cei trei au improvizat chiar și o horă în familie, însă nu pe o melodie populară, ci pe un hit latino ai anilor 2000: Banco, al trupei Kaoma.

Nicușor Dan a fost criticat după ce, pe 15 august, a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru a participa la hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus.

Ulterior, el a explicat: „E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici. A fost emoționant, în ultimii ani nu am mai ajuns, erau multe persoane pe care le-am zărit la fel ca atunci. Nu am vrut să fac anunț ca să vină presa după mine; dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”.