Video Zăpadă de peste un metru pe Vârful Omu. Imagini de poveste din Munții Bucegi

Zăpada de pe Vârful Omu atingea, vineri, 28 noiembrie, peste un metru grosime. Salvamontiștii recomandă prodență maximă celor care vor merge pe munte.

Într-un videoclip postat pe Facebook sunt surprinse imagini cu adevărat spetaculoase, de iarnă, pe cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi.

Stratul de zăpadă depus în ultimele ore a făcut ca zăpada să măsoare mai bine de un metru grosime, ceea ce poate favoriza declanșarea avalanșelor, mai ales pe văile de abrupt.

Salvamontiștii solicită prudență maximă turisților care se vor aventura în aceste zile pe munte, să poarte echipament de iarnă, mai ales că urmează o perioadă cu ninsori și mai abundente.

Meteorologii informează că între 28 noiembrie, ora 10.00 şi 30 noiembrie, ora 20.00, se vor înregistra ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi răcire a vremii.

Temporar, va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Potrivit ANM, până duminică seară, se vor acumula cantităţi de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, de 35...45 l/mp şi local de 60...80 l/mp.