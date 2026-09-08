Gondola din Sinaia, oprită după ce un pilon s-a deplasat: lucrările la un hotel din apropiere ar fi provocat alunecări de teren

Gondola Sinaia a fost oprită temporar marți, 8 septembrie, după ce, în urma măsurătorilor, s-a constatat că unul dintre pilonii instalației s-a deplasat. Pilonul se află în apropierea unui șantier.

Foto: Facebook/Primăria Sinaia

„Săptămâna trecută, rapoartele de măsurătoare ale reperelor fixate pe fundația și pe corpul pilonului 2, aferent instalației pe cablu de tip gondolă, tronson 1 (Cota 1000 - 1400) au indicat deplasări semnificative și progresive în direcția NNE.

Ulterior, Primăria Sinaia și Transport Urban Sinaia SRL au solicitat atât măsurători suplimentare de aliniament al cablului cât și suspendarea lucrărilor la obiectivul: «Construire Hotel****, Centru de Conferințe, Împrejmuire, Amenajări exterioare, Peisagistice, Alei pietonale/carosabile, Organizare șantier - Cota 1000, Aleea Telegondolei nr. 2.»”, transmite Primăria Sinaia.

Primăria Sinaia susține că șantierul aflat în imediata vecinătate a pilonului 2 a contribuit la deplasarea acestuia, iar măsurătorile ulterioare au arătat că pilonul a ieșit din parametrii de siguranță.

Din acest motiv, funcționarea Gondolei Sinaia a fost suspendată până la remedierea problemei.

Primarul orașului, Vlad Oprea, a anunțat că deplasarea pilonului 2 ar fi fost provocată de alunecări de teren generate de lucrările desfășurate pe șantierul din apropiere, ceea ce a dus la ieșirea cablului din parametrii de siguranță și la suspendarea funcționării gondolei cu publicul.

De aceea, au fost luate următoarele măsuri:

a notificat Inspectoratul de Stat în Construcții;

a întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență;

a dispus efectuarea unui control de către Disciplina în Construcții a Poliției Locale;

a notificat Poliția Stațiunii Sinaia;

a informat Instituția Prefectului Județului Prahova;

a somat beneficiarul investiției să oprească de îndată lucrările, având în vedere pericolul de accident cu potențiale consecințe asupra pierderii de vieți, bunurilor sau mediului înconjurător.

„În paralel, suntem în discuții cu firma producătoare, Doppelmayr, pentru găsirea celei mai bune soluții tehnice de remediere a poziției pilonului. Urmează o serie de studii geo, expertize, măsurători.

Suntem orientați către soluții, iar prioritatea noastră absolută este remedierea completă în cel mai scurt timp și punerea în funcțiune a acestei instalații, care este absolut vitală pentru turismul montan din orașul nostru. Evident, cei care au produs această pagubă vor suporta consecințele legii. Pentru orice informații vă stau la dispozitie pentru a gestiona corect informația în situația dată”, a mai spus Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.