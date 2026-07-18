Turişti blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice. Care este starea lor

Mai mulţi turişti au rămas blocaţi, sâmbătă, în telecabina de la Bâlea, din cauza unei defecţiuni tehnice, însă nu sunt în pericol, a anunţat şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

"Echipa de prim răspuns a Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turişti rămaşi în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină. Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani. Acestea vor fi însoţite pe durata deplasării către Bâlea Cascadă", a explicat Dan Popescu, scrie Agerpres.

Acesta a precizat că turiştii se află în ambele cabine ale telecabinei de la Bâlea, pe ambele sensuri de mers, la înălţime.

Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş. Această distanţă poate fi parcursă şi pe şosea, pe Transfăgărăşan.

Nu este penrtru prima dată când turiștii rămân blocați în telecabină. În 2024. opt persoane au rămas blocate în telecabinele de la Bâlea. Printre pasageri se afla o copilă de 4 ani și două franțuzoaice. Cu toții au fost nevoiți să coboare cu ajutorul unui cablu.

În 2017, șapte persoane, între care un copil de patru ani, au fost rănite în accidentul de telecabină produs la Bâlea Cascadă.

Accidentul s-a produs după ce telecabina a intrat cu viteză prea mare în staţie, primele informaţii arătând că s-ar fi produs o defecţiune la sistemul de frânare.