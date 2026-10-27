Explozie într-o locuință din Argeș. Două persoane au fost rănite în urma deflagrației

O explozie produsă marți seara, 27 octombrie, într-o locuință din județul Argeș, s-a soldat cu rănirea a două persoane. Victimele au suferit arsuri la nivelul mâinilor, picioarelor și feței și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

La fața locului au intervenit pompierii Foto: Facebook

Incidentul a avut loc în comuna Stolnici, satul Cochinești, unde a explodat o butelie, relatează ePitești.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție ale pompierilor, inclusiv o autospecială de stingere, două echipaje SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj CBRN, specializat în gestionarea riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Două persoane, rănite în urma exploziei

Potrivit reprezentanților ISU Argeș, salvatorii ajunși la fața locului au identificat două persoane care prezentau arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare, precum și în zona feței.

„Acestea primesc îngrijiri medicale la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Argeș, citați de presa locală.

Deocamdată, nu a fost precizat dacă victimele vor fi transportate la spital.