Un bărbat de 72 de ani a fost rănit în urma unei explozii produse în noaptea de marți spre miercuri, într-o locuință de pe strada Fântânele din municipiul Constanța. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, deflagrația s-ar fi produs din cauza acumulării de gaze provenite de la un aragaz defect.

La fața locului au intervenit salvatorii din cadrul Detașamentului Port, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD B2 și un echipaj CBRN, specializat în intervenții care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma intervenției, pompierii au evacuat din locuință un bărbat de 72 de ani, care era conștient, dar prezenta arsuri la nivelul scalpului și traumatisme la membrele superioare.

Victima a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportată la spital pentru tratament de specialitate.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Constanța, cauza probabilă a exploziei a fost acumularea de gaze provenite de la un aragaz defect.