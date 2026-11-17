O pădure de aproape 1.700 de metri pătrați din Comarnic, oferită gratuit administrației locale de doi frați din Băicoi, nu poate ajunge în patrimoniul orașului. Primăria a explicat că nu poate accepta donația pentru că nu are fonduri pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și notariale.

O pădure oferită gratis comunității e refuzată de primărie Foto: arhivă Shutterstock

În spatele donației se află ultima dorință a unei femei care a vrut să răsplătească ajutorul primit de la autoritățile locale, relatează Observatorul Prahovean

Povestea a început în 2024, când Maria Marina, în vârstă de 94 de ani, a primit lemne de foc din partea Primăriei Comarnic. Impresionată de gest, femeia le-a transmis fiilor săi că ar vrea să ofere comunității pădurea deținută de familie.

„Mama avea atunci 94 de ani și era lucidă. Mi-a spus: «Oamenii ăștia ne-au dat lemne. Noi avem pădure acolo... hai să o dăm»”, a povestit fiul femeii, Ion Marina.

După moartea bătrânei, în iunie 2025, cei doi frați au decis să îi respecte dorința și au început demersurile pentru transferul terenului către administrația locală, „fără nicio pretenție”.

În decembrie 2025, familia a depus documentele necesare la Primăria Comarnic, însă lunile au trecut fără un răspuns clar. Bărbatul susține că a încercat în repetate rânduri să afle stadiul solicitării.

Răspunsul uluitor al Primăriei Comarnic

Abia în septembrie 2026, după o sesizare adresată Prefecturii Prahova, familia a primit un răspuns oficial din partea administrației locale.

„La acest moment donația nu poate fi acceptată datorită lipsei fondurilor necesare întocmirii documentațiilor cadastrale și notariale”, se arată în adresa transmisă de Primăria Comarnic.

Explicația l-a surprins pe proprietar, care spune că nu înțelege cum o autoritate locală poate refuza o proprietate oferită gratuit:

„Nu îmi vine să cred. Să-ți dea cineva gratis și să spui că nu ai bani? Dacă spun că nu au bani, să-mi spună și mie cât costă”.

Bărbatul e descumpănit că, la mai bine de un an de la moartea mamei sale, dorința acesteia de a lăsa comunității o pădure care să poată fi folosită în sprijinul persoanelor vulnerabile rămâne neîndeplinită.