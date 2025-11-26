Ministrul Mediului: Vom afla peste o lună dacă programul „Rabla” continuă și în 2026

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că nu există garanții că programul „Rabla” va continua anul viitor, deoarece bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu este încă stabilit.

Buzoianu a explicat că o decizie finală va putea fi luată peste aproximativ o lună, după ce va fi definitivat bugetul AFM. Până atunci, instituția trebuie să prioritizeze proiectele transferate din PNRR, rămase fără finanțare europeană — investiții ample în apă-canal, centre de colectare prin aport voluntar, fabrici de reciclare și sisteme de gestionare a deșeurilor.

„Toate aceste proiecte trebuie fie să fie finalizate, fie să primească o parte importantă din fonduri anul viitor”, a precizat ministrul. Ea a subliniat că nici proiectele deja contractate nu pot fi oprite, iar plățile către firme trebuie achitate în continuare.

În aceste condiții, o nouă ediție a programului „Rabla” va fi posibilă doar dacă Ministerul Finanțelor și Guvernul vor suplimenta bugetul AFM.

„Dacă vom avea bani suplimentari, sigur că și Rabla va fi unul dintre proiectele luate în considerare pentru finanțare”, a afirmat Diana Buzoianu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut.