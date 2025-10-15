Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, asistenta medicală a jucat biliard cu două colege și cu agresorul

Un pilot de curse este acuzat că ar fi violat una dintre asistentele lui Michael Schumacher, în casa din Gland (Elveția), unde legendarul pilot se află în comă indusă din iunie 2014. Respectivul ar fi un prieten al lui Mick Schumacher, fiul legendarului pilot, scrie Sport Bible.

Legendarul pilot de Formula 1 se aflat atunci în comă indusă. Publicația elvețiană 24heures susține că un bărbat de aproape 40 de ani ar fi violat o asistentă într-unul din dormitoarele de la etaj. S-a întâmplat în 2019. Pilotul de curse pus sub acuzare este prieten bun cu Mick Schumacher, mai scrie sursa citată. Evenimentele datează din noaptea de 23 noiembrie 2019, la reședința familiei de pe malul Lacului Geneva. Inculpatul este un pilot australian care nu a ajuns niciodată în Formula 1.

A violat-o de două ori

Victima, o femeie de aproximativ 30 de ani, făcea parte din echipa medicală care avea grijă de Michael Schumacher. Asistenta ar fi depus plângere la doi ani după acel incident. Niciun membru al familiei Schumacher nu este implicat în aceste acuzații.

Conform informațiilor publicate de jurnaliștii elvețieni, asistenta a jucat biliard cu două colege și cu acuzatul în seara presupusei agresiuni.

Femeia a început să se simtă rău, iar colegii ei au dus-o înapoi într-o cameră pentru personal. La scurt timp după aceea, pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este acuzat că a intrat în cameră și a violat-o. El este acuzat că a întreținut relații sexuale cu asistenta de două ori, în timp ce aceasta era în stare de inconștiență, conform rechizitoriului.

„Schumi” este bunic

Michael Schumacher (56 de ani) a suferit un accident grav la schi în 2013, iar de atunci informațiile despre starea de sănătate au fost ținute secret de familie.

În primăvară, Sir Jackie Stewart a organizat un event caritabil pentru lupta împotriva demenței, iar unul dintre obiectivele pentru care s-a licitat este o cască pe care se regăsesc semnăturile tuturor piloților de Formula 1 care trăiesc.

Printre cele 20 de semnături este și a lui Michael Schumacher, a cărui stare de sănătate rămâne un mister bine păzit de soția sa, Corinna, după accidentul grav din 2013.

În luna aprilie a acestui an, Gina, unica fiică a lui Michael Schumacer, a născut o fată și fostul mare pilot de Formula 1 a devenit în premieră bunic.