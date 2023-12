Un cake designer din Argeș impresionează prin talentul său. Face și picturi în grădinițe și spitale FOTO

O femeie din Argeș realizează figurine din pastă de zahăr și diverse machete pentru evenimente. Talentul său pentru pictură a fost remarcat de patronul unei cofetării, care i-a deschis drumul spre acest domeniu.

Dana Vătășescu, în vârstă de 39 de ani, din Câmpulung, este de profesie economist, dar nu a activat niciodată în această branșă. Marea sa pasiune a rămas pictura, pe care a îndrăgit-o încă din școala generală. În 2015, la o expoziție, unde a participat cu mai multe icoane, s-a întâlnit cu o persoană care, impresionată de talentul său, a întrebat-o dacă vrea să realizeze torturi pictate cu pastă de zahăr. A fost momentul care i-a schimbat cariera.

„Am ajuns să cochetez cu meseria de decorator în anul 2015, în urma unei expoziții care a avut loc în Câmpulung, la care am participat cu mai multe icoane. Patronul unei cofetării din oraș a apreciat operele mele și mi-a propus să pictez pe torturi, pentru că a văzut câteva modele în Italia și i-ar face plăcere să avem și noi în oraș. Am acceptat, dar nu știam nimic despre pasta de zahăr și nici despre coloranții cu care urma să pictez.”, povestește Dana.

A fost interesată de această propunere, care i-a trezit imediat curiozitatea.

„Am descoperit că acea pastă pe care eu o pictam mergea modelată și așa ieșeau minunatele figurine pentru copii. Am început să exersez diverse modele de figurine, dar inițial nu am fost încântată de rezultat. M-am gândit că aș obține un rezultat mulțumitor dacă o să combin pictura cu modelajul. Așa am început să caut cursuri în domeniu”, mai spune aceasta.

De atunci a urmat mai multe cursuri de modelaj în țară și străinătate, susținute de artiști internaționali de top. Pe parcurs, a învățat informații și tehnici noi, iar rezultatele au început să apară. Au venit și premiile la concursuri internaționale.

A câștigat, recent, locul I la categoria „Piesă decorativă mică”, la un concurs din Turcia, care s-a desfășurat însă în mediul online, cu tortul intitulat „Țărăncuța”.

„A fost o inspirație de moment. M-am gândit că îmbină mai multe tehnici și reprezintă și țara noastră”, spune Dana despre tortul câștigător.

În prezent, Dana Vătășescu este în căutarea unei colaborări cu o cofetărie. „Este o meserie frumoasă, necesită răbdare, talent și pasiune, dar consider că arta nu este foarte apreciată la noi, de aceea am și postat un anunț pe un grup pentru o colaborare cu o cofetărie, o colaborare de la distanță, prin care eu să fac figurine și machete”, spune câmpulungeanca.

Iar munca sa nu se rezumă doar la pictat de icoane și realizat de torturi. Participă și la târguri locale cu mărțișoare și căni decorate cu lut polimeric. De asemenea, a pictat, în mod voluntar, în grădinițe din Argeș, cât și în unități medicale.