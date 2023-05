ATV-ul comestibil care s-a „plimbat” din Argeș la Cluj. Tortul delicios are inclusiv faruri funcționale FOTO

Un tort ATV de 100 de porții, cu structură și faruri funcționale, a fost adus din Argeș tocmai în Cluj. Este comanda primită de Raluca Țîrcomnicu, piteșteanca care face artă din cofetărie, realizând torturi sculptate.

Raluca Țîrcomnicu a creat, recent, un ATV în miniatură, care măsoară 60 cm lungime, 40 cm lățime, având o înălțime de aproximativ 30 cm. Este vorba despre un tort care a fost solicitat de către o companie din Cluj pentru a-i oferi o surpriză de neuitat unui colaborator pasionat de aceste autovehicule.

„Tortul ATV a fost comandat de către o companie pentru a sărbători încheierea colaborării cu un important partener. O mare pasiune a sărbătoritului sunt ATV-urile. La fel ca pentru alte torturi mașini pe care le fac, am cerut fotografii și modelul de vehicul cerut. Acest lucru mă ajută să găsesc informații despre dimensiunile și detaliile de design pe care trebuie să le realizez. Nu am participat personal la momentul în care sărbătoritul a primit tortul, însă mi s-a transmis ulterior că a fost, într-adevăr, o foarte mare surpriză. Scopul meu și al celor care au dat comanda a fost atins!”, ne spune Raluca.

Pentru a sculpta un astfel de tort îți trebuie multă răbdare, dar și timp. Tortul a fost realizat pe parcursul a două zile și jumătate. „S-a început prin construcția unei structuri, care să corespundă detaliilor tehnice ale vehiculului real, la o scara mai mică. ATV-ul a avut 60 cm lungime, 40 cm lățime și înalt cam de 25-30 cm. Realizarea unui astfel de tort se întinde pe mai multe zile. Într-una din zile am pregătit structura, în alta am copt blaturile, am făcut crema. Asamblarea și sculptarea tortului, împreună cu realizarea decorurilor s-au întins pe durata a două zile și o noapte”, explică Raluca Țîrcomnicu.

Tortul ATV cu faruri și cu „noroi” pe roți

Fiecare detaliu a fost gândit astfel încât să se integreze perfect. Pentru a surprinde, tortului i-au fost adăugate faruri funcționale. Atenție, acestea nu sunt comestibile, fiind doar pentru design! În plus, a fost realizat și „noroi” pe roți și în jurul său, pentru a da senzația că ATV-ul a fost proaspăt folosit. Noroiul a fost imitat de o delicioasă cremă ganache de ciocolata neagră amestecată cu biscuiți.

„Pentru a îi reda cât mai mult din realism, am folosit LED-uri duble la farurile din față. Tocmai pentru a imita o situație reală de folosire a ATV-ului, mi s-a cerut să realizez ”noroi” în jurul lui. Iar pentru acest lucru am folosit ganache cu biscuiți, care au acoperit platoul și roțile”, mai spune piteșteanca.

Torturi cu povești

Raluca Țârcomnicu este absolventă a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză-Engleză. Și-a descoperit marea pasiune în 2013 în Anglia, după ce a urmat un curs de decorat cupcakes, pe când lucra în Londra pe postul de cluster revenue manager la centrul european al unuia dintre liderii industriei hospitaliere.

S-a decis să revină în ţară în 2016, după ce a lucrat timp de nouă ani în Paris şi Londra. Are în prezent, la Pitești, un laborator de cofetărie în care dă frâu liber imaginației și transformă torturile sale în adevărate povești. Raluca deţine o diplomă de Master Cake Designer, obţinută în Anglia, având în CV numeroase cursuri, tabere şi concursuri cu cei mai mari decoratori în domeniu.

De-a lungul anilor a făcut numeroase torturi care de care mai spectaculoase. A realizat un tort în forma barajului Vidraru și chiar unul în formă de călușar, pentru care a luat și un premiu la o expoziție internațională. În 2017, Raluca a avut o comandă cu totul deosebită: un tort de 60 de kilograme în forma unei maşini Range Rover. A lucrat o săptămână pentru realizarea lui, iar la final acesta măsura 80 de centimetri în lungime. În 2021, a făcut special pentru ziua de naştere a lui Charlie Ottley, cunoscutul realizator britanic al seriei de documentare TV despre România, un tort în formă de motocicletă Harley Davidson.

„Autovehiculele sunt preferatele mele de realizat în tort. Iar cel mai mult îmi place sa realizez roțile! Mi se pare că ele sunt cele care oferă dinamism întregii lucrări. Am realizat multe mărci de mașini, autohtone și nu numai, dar și o motocicleta cruiser, care, la fel, avea un far și stop funcționale. De altfel, în septembrie 2022 am avut plăcerea să realizez mașinuța mea preferată (un Beetle n. red.), personalizată în albinuță, în cadrul unui tutorial filmat pentru una dintre cele mai mari școli online de cake design din lume, în Scoția”, a mai spus Raluca.