Șofer spulberat pe șosea, după ce a oprit pentru o defecțiune și a coborât din mașină

Un șofer în vârstă de 40 de ani a fost accidentat mortal duminică seară, după ce, în urma unei defecțiuni la autoutilitara pe care o conducea, a fost nevoit să tragă pe dreapta, pe Drumul Expres 12 Piteşti-Slatina. Bărbatul a fost spulberat de o altă mașină când a ieșit din autovehicul.



Tragedia s-a întâmplat la kilometrul 96, pe raza comunei argeşene Lunca Corbului.

„Din verificările preliminare, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, din comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Slatina către Piteşti, ar fi accidentat un bărbat de 40 de ani, din comuna Berevoeşti, judeţul Argeş, care se afla pe partea carosabilă. Din primele cercetări a rezultat că bărbatul accidentat, oprise anterior autovehiculul pe care îl conducea, pe partea dreaptă a sensului de mers, din cauza unei defecţiuni tehnice”, a precizat IPJ Argeș.

Șoferul care l-a accidentat mortal a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat ulterior că traficul se desfășoară dirijat, pe banda a doua pe DEx 12 pe sensul Slatina – Pitești, la kilometrul 96, în zona localității Lunca Corbului, județul Argeș, „unde se efectuează cercetări pentru determinarea împrejurărilor în care o persoană, care se afla lângă o autoutilitară cu defecțiuni tehnice, oprită pe acostament, a fost accidentat mortal de un autoturism”

Reluarea circulației în condiții normale s-a făcut după ora 21.00.

