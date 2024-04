Românul din Formula 1 a Estului. Gheorghe Cioacă, pilot pe circuitul Hungaroring, înaintea celebrilor Senna, Piquet, Prost sau Mansell

Mai mulți piloți români au participat la prima cursă desfășurată pe circuitul Hungaroring din Ungaria, în 1986, înaintea marilor piloți de Formula 1 precum Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost sau Nigel Mansell.

În urmă cu mai mulți ani, Formula 1 a avut un echivalent pentru țările socialiste din Europa de Est. Competiția internațională s-a numit Formula Easter și reprezenta un fel de „Cupa Păcii și a Prieteniei“ între Republica Democrată Germană (RDG), Cehoslovacia, Polonia, Uniunea Sovietică (URSS), Bulgaria, Ungaria și România. În țara noastră au avut loc cinci etape de Formula Easter, patru dintre ele desfășurându-se la Reșița și una la Galați.

Competiția se mai numea și Formula E 1300, pentru că mașinile participante aveau un propulsor de maximum 1.300 cmc, și s-a desfășurat în acest format între anii 1980 și 1990. După anii ’90, capacitatea a fost ulterior mărită la 1.600 cmc.

Pentru a reuși să se califice la această competiție internațională, piloții români trebuiau să termine în primii patru în cadrul campionatului național de automobilism, Grupa B8.

Automobilele pe care le conduceau aveau motoare de până la 1.300 cmc, cu o greutate minimă de 420 kg. Mașinile trebuiau construite numai cu piese produse de țările socialiste. Monoposturile Easter fabricate în România aveau multe piese modificate sau adaptate de pe mașinile întâlnite la acea vreme, cu precădere Dacia.

La drum, cu un monopost fără motor

Pilotul argeșean Gheorghe Cioacă, acum în vârstă de 70 de ani, a fost unul dintre cei care au făcut parte, timp de mai mulți ani, din lotul național pentru Formula Easter. A început să concureze la nivel național pentru această grupă încă din 1982. Automobilul pe care îl conducea era de tip monopost, cu un singur loc.

Totul a plecat după ce Gheorghe Cioacă a achiziționat o mașină de la pilotul reșițean Tiberiu Gedeon, care de-a lungul timpului a realizat mai multe vehicule pentru Formula Easter.

În România, monoposturile erau construite individual, de persoane talentate și foarte pasionate, fără a exista o entitate specializată pe acest segment. Iar mașinile de curse realizate de inginerii români erau unele competitive, fiind inspirate de cele din Formula 1.

„Erau puține mașini Easter. Am intrat în posesia uneia de la Tibi Gedeon. L-am cumpărat fără motor și fără cutie. Am pus motor și cutie de la Facultatea din Pitești. Mai reușeam noi să mai procurăm câte un ax cu came. Mi-a fost foarte greu să îl fac de o performanță foarte mare“, își amintește Gheorghe Cioacă pentru Weekend Adevărul.

Și cu toate acestea, rezultatele au venit. A primit sprijin de la Întreprinderea de Transporturi Auto Pitești și a reușit să construiască un autovehicul competitiv. În 1985, pilotul argeșean a reușit să termine în primii trei la sfârșitul Campionatului Național de Viteză pe Circuit, fapt ce i-a permis să facă parte în anul următor din lotul național pentru Formula Easter.

Cioacă a precizat care erau specificațiile monopostului său: „Vehiculul avea cutia de viteze de Dacia 1300, amortizoarele, de Dacia, care au fost modificate. Monopostul Easter dispunea de o cutie de Dacia 1300 în 5 trepte, modificată din punctul de vedere al rapoartelor de transmitere si grup conic“.

Mașina avea o greutate de numai 500 de kilograme și atingea aproximativ 200 de km/h.

→ Imaginea 1/6: masina Easter (5) jpeg

Peripeții pe circuitul Hungaroring

În 1986, Gheorghe Cioacă a făcut parte dintre cei patru piloți români calificați pentru Formula Easter. Aceștia au luat parte la următoarele etape: Kielce (Polonia), Most (Cehia), Mogyorod Hungaroring (Ungaria), Riga (Letonia), Schleiz (Germania) și Reșița (România).

Cu această ocazie, argeșeanul a luat startul la primele curse organizate pe circuitul Hungaroring din Ungaria. „Cupa Păcii și a Prieteniei“ a fost un fel de antrenament înainte de Marele Premiu al Ungariei la Formula 1 care a avut loc pe 10 august 1986, la care au participat 200.000 de spectatori din tot Blocul de Est, record pentru o cursă de Formula 1 care a rezistat timp de aproape un deceniu.

Competiția-regină, cea a vitezei, a avut în prim-plan bătălia dată pentru primul loc între experimentații piloți brazilieni Nelson Piquet și Ayrton Senna. Triumfător a fost Piquet.

„Pe Hungaroring, în 1986, ei au făcut un fel de antrenament cu noi. Urma peste aproximativ o lună să se desfășoare aici Formula 1. Atunci semănaseră gazonul, ca să vedeți din ce fază au început antrenamentele cu noi. S-au pus la punct cu boxe, cu semafoare, cu totul. Atunci am participat la prima cursă care s-a ținut pe Hungaroring“, își aduce aminte pilotul argeșean.

Iar la prima sa experiență pe circuitul Hungaroring, Gheorghe Cioacă a fost nevoit să își schimbe cauciucurile.

„M-au scos după Hungaroring. Eu nu eram în regulă cu cauciucurile. Nu aveam de unde să cumpăr în acea perioadă și am pus ce am avut. Aveam pe spate două cauciucuri GoodYear, foarte bune. M-au văzut pe camere și m-au scos de pe traseu. Mi s-a spus să schimb roțile. Nu aveam voie pentru că nu erau din țări socialiste. Până la urmă, cei de la Uzina Dacia m-au ajutat și mi-au dat două roți“, își amintește, cu zâmbetul pe buze, Gheorghe Cioacă.

Doar că pilotul argeșean nu era obișnuit cu noile cauciucuri și a ieșit în decor, iar acest lucru l-a forțat să abandoneze.

Patru zile până la destinație

Cea mai grea etapă pentru piloții români care participau la Formula Easter era cea de la Riga, din Letonia.

„Cel mai complicat era la Riga, pentru că distanța era extraordinar de mare. Era groaznic, pentru că făceam patru zile pe drum. Erau 3.000 de kilometri de făcut“, spune Gheorghe Cioacă.

Drumul era lung și anevoios, mai ales că monopostul era tras de bătrâna Dacie. Dar cu toate acestea, întotdeauna ajungeam la timp pentru cursă.

„Aveam platforma mea pe care puneam Easter-ul și trăgeam cu Dacia. Pe drum nu am găsit o parcare unde să bem o cafea. Nimic! Numai câmp cât se vedea cu ochii“, își amintește pilotul.

După 1986 au urmat apoi și alte participări internaționale pentru argeșean.

→ Imaginea 1/2: pilotul Gheorghe Cioacă jpeg

Ajuns acum la vârsta de 70 de ani, Gheorghe Cioacă, fost inginer laborant în cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi la Universitatea din Pitești, a strâns numeroase premii și diplome în urma curselor la care a participat.

Pilotul argeșean urmărește și acum la televizor toate competițiile sportive cu motor, fiind un mare fan al Formulei 1.

Monopost restaurat

Vehiculul pe care l-a condus în campionatul național și internațional a ajuns în posesia Centrului Universitar Pitești. A fost restaurat și modificat, fiind adus în stare de perfectă funcționare de o echipă de studenți de la programele de studii Autovehicule Rutiere și Ingineria Transporturilor şi a Traficului.

→ Imaginea 1/3: Monopostul a fost restaurat Foto: A.V. jpeg

Acum, vehiculul dispune de un motor de 1.400 cmc, grație sprijinului oferit de grupul Dacia Renault. Mașina dispune de o cutie de viteze manuală, de tipul 5+1 și are tracțiune 4x2, spate.

Monopostul are o lungime de 3,8 metri, 480 de kilograme și atinge 100 de km/h în 10 secunde, iar viteza maximă este de 220 de km/h.