search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Vremea vineri, 29 noiembrie. Temperaturi maxime de 13 grade şi ploi în toată ţara. Cod galben de ceaţă dimineaţa

0
0
Publicat:

România intră de vineri într-un nou val de instabilitate atmosferică, cu ploi abundente în sud, precipitații mixte la munte și rafale de vânt, anunţă ANM.

Zi ploioasă, mai ales în sudul ţării. FOTO: arhivă
Zi ploioasă, mai ales în sudul ţării. FOTO: arhivă

Meteorologii anunţă pentru vineri, 28 noiembrie, o vreme caracterizată prin cer predominant închis și precipitații. Cea mai afectată a ţării va fi cea de sud, unde se aşteaptă cantități importante de ploaie, în timp ce la altitudini mari se vor înregistra lapoviță și ninsoare. De asemenea, vântul își va face simțită prezența prin intensificări locale, iar cerul va rămâne predominant noros.

Temperaturile vor marca o ușoară scădere în sud-est, însă, în restul teritoriului, valorile se vor menține apropiate de mediile specifice finalului de noiembrie. Temperaturile maxime vor varia între 4 și 13 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 1 și 11 grade.

ANM a emis şi un cod galben de ceaţă valabil până în jurul orei nou în jueţele: Mureş, Harghita, Tulcea, Olt şi Vâlcea.

În jumătatea sudică a țării sunt prognozate ploi frecvente, cu acumulări estimate la 10-15 l/mp. În zonele de deal și de munte din Oltenia și Muntenia, cantitățile de apă ar putea fi mai mari, ajungând la 20-25 l/mp şi pe arii restrânse până la 30-40 l/mp, în timp ce în regiunile nordice și vestice precipitațiile vor fi slabe și izolate.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sudul și sud-estul țării vor fi intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 45-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor fi și mai puternice, urcând până la 70-80 km/h, ceea ce va accentua disconfortul termic.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai toată ziua acoperit de nori, înregistrându-se pli temorare, iar vântul, în general moderat, va avea unele intensificări, cu rafale de 45-50 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade Celsius, iar minima nopții va coborî la valori cuprinse între 5 și 6 grade.

Vremea la munte

La altitudini mari, în special în masivele Meridionale, instabilitatea atmosferică va rămâne accentuată. Sunt aşteptate precipitaţii mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar pe alocuri se vor forma depuneri de polei. Vântul va avea intensificări în zona crestelor, unde rafalele pot atinge 70-80 km/h.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit indemnizațiile
fanatik.ro
image
Vasilica a fost ucisă în Italia de bărbatul care-i împrumutase 70.000 de euro. Noi detalii despre moartea româncei de 35 de ani
libertatea.ro
image
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un asemenea gest
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
playtech.ro
image
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care așteaptă salariile pe final de an. Ministerul Finanțelor confimă ce se întâmplă cu plățile
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului