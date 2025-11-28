Vremea vineri, 29 noiembrie. Temperaturi maxime de 13 grade şi ploi în toată ţara. Cod galben de ceaţă dimineaţa

România intră de vineri într-un nou val de instabilitate atmosferică, cu ploi abundente în sud, precipitații mixte la munte și rafale de vânt, anunţă ANM.

Meteorologii anunţă pentru vineri, 28 noiembrie, o vreme caracterizată prin cer predominant închis și precipitații. Cea mai afectată a ţării va fi cea de sud, unde se aşteaptă cantități importante de ploaie, în timp ce la altitudini mari se vor înregistra lapoviță și ninsoare. De asemenea, vântul își va face simțită prezența prin intensificări locale, iar cerul va rămâne predominant noros.

Temperaturile vor marca o ușoară scădere în sud-est, însă, în restul teritoriului, valorile se vor menține apropiate de mediile specifice finalului de noiembrie. Temperaturile maxime vor varia între 4 și 13 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 1 și 11 grade.

ANM a emis şi un cod galben de ceaţă valabil până în jurul orei nou în jueţele: Mureş, Harghita, Tulcea, Olt şi Vâlcea.

În jumătatea sudică a țării sunt prognozate ploi frecvente, cu acumulări estimate la 10-15 l/mp. În zonele de deal și de munte din Oltenia și Muntenia, cantitățile de apă ar putea fi mai mari, ajungând la 20-25 l/mp şi pe arii restrânse până la 30-40 l/mp, în timp ce în regiunile nordice și vestice precipitațiile vor fi slabe și izolate.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sudul și sud-estul țării vor fi intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 45-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor fi și mai puternice, urcând până la 70-80 km/h, ceea ce va accentua disconfortul termic.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai toată ziua acoperit de nori, înregistrându-se pli temorare, iar vântul, în general moderat, va avea unele intensificări, cu rafale de 45-50 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade Celsius, iar minima nopții va coborî la valori cuprinse între 5 și 6 grade.

Vremea la munte

La altitudini mari, în special în masivele Meridionale, instabilitatea atmosferică va rămâne accentuată. Sunt aşteptate precipitaţii mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar pe alocuri se vor forma depuneri de polei. Vântul va avea intensificări în zona crestelor, unde rafalele pot atinge 70-80 km/h.