Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Cine sunt candidații mai puțin cunoscuți la Primăria Capitalei. De la activiști civici și susținători ai teoriilor conspiraționiste la candidații eterni

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

La alegerile pentru Capitală s-au înscris și candidați mai puțin cunoscuți în spațiul public. Între ei se numără activiști civici, lideri de partide mai mici sau chiar susținători ai teoriilor conspiraționiste.

17 candidați s-au înscris în cursa pentru Capitală FOTO Inquam / George Călin

Candidata PDSU, Oana Crețu, deși cu un partid în spate, rămâne unul dintre concurenții mai puțin cunoscuți, între motive fiind și confuzia generată de denumirea formațiunii pe care o conduce, Partidul Social Democrat Unit (PDSU) și sigla acestuia. Formațiunea a fost acuzată la alegerile recente că a „furat” voturi de la PSD, având nu doar denumirea aproape identică, cât și sigla, care conține trei făclii care ard, dispuse într-un mod asemănător cu trandafirii siglei PSD. De asemenea, „PSD” este scris cu litere mari și vizibile, iar „Unit” apare sub, cu litere foarte mici.

Oana Crețu (PSDU)

FOTO psdu.ro

Crețu, de profesie avocat, promovează o doctrină creștină și social-democrată de centru-stânga. Aceasta a mai încercat să se înscrie la alegerile prezidențiale din 2024, însă Biroul Electoral Central i-a respins candidatura. Partidul său a reușit în schimb să obțină două procente la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024. Ulterior, la alegerile prezidențiale din 2025, candidata a pierdut semnăturile, din cauza unei probleme tehnice. În jur de 50.000 susținători ar fi semnat cu un pix care se estompează din cauza căldurii, astfel că semnăturile nu au mai fost vizibile, a susținut atunci formațiunea.

Potrivit site-ului oficial al partidului, PSDU afirmă că „militează pentru respectarea suveranităţii naționale, a independenței și a unităţii statului, a integrității teritoriale a României, a ordinii de drept şi a principiilor democrației constituţionale”. Totodată, subliniază că, „în peisajul politic actual al României, unde forțele tradiționale de stânga și de dreapta s-au anihilat într-o coaliție manipulatoare și absurdă, creată pentru propriile lor interese, PSDU se ridică ca o necesitate imperativă”.

Temele sale de campanie par că se concentrează pe tineri, fie ei votanți sau nu. Candidata promite o platformă cu joburi pentru tineri, dar și o masă „mai sățioasă” pentru elevii din București.

Angela Negrotă (independent)

Citește și: Cât de bogați sunt candidații la Primăria Capitalei

Angela Negrotă candidează independent sub sloganul „Facem curățenie generală împreună”. Ea se prezintă ca activist civic și jurist, însă nu sunt prea multe informații publice cu privire la pregătirea sa.

Ea a mai fost pe listele SOS România la alegerile parlamentare de anul trecut, însă nu a prins un loc, context în care a acuzat-o pe fosta șefă, eurodeputata Diana Șoșoacă, că i-a dat locul la schimb pentru alte județe.

Este membru al Coaliției STOP 5G România, care se opune implementării tehnologiei 5G, susținând teorii conspiraționiste legate de riscuri privind sateliții rețelelor 5G. Pe rețelele sale de socializare se poziționează împotriva cărților de identitate cu cip.

Într-o altă postare pe Facebook, acuză că este boicotată din mai multe părți și îi îndrumă pe urmăritorii săi să se implice: „Aparați-vă drepturile și libertățile fundamentale, în special pe cele ale copiilor voștri și nu permiteți tacit să fiți transformați în sclavi transumani pe plantația globalistă digitalizată pentru monitorizare și control total”.

Poziționările sale publice fac referire și la copii și „plandemie” sau „seruri experimentale”, menționând într-o  postare: "Legea carantinării obligatorii" care prevedea că orice persoană "suspectă" de a fi contaminată cu carcalacul invizibil putea fi săltată de oriunde (din casă, de pe stradă, din magazin, de la locul de muncă, ... și internată pe perioadă nedeterminată cu tratament obligatoriu și externare doar cu acordul unei comisii DSP (pentru cine scapă de sacul negru".

Într-o altă postare îndeamnă la un protest în fața CCR, pe 10 decembrie, cu tema: „Destul cu batjocura fiscală! România nu e moșia guvernului Bolojan, iar cetățeanul român nu e sclavul Fiscului”.

Constantin Titian Filip (independent)

Citește și: De la horă cu alegătorii la inaugurare de străzi: cum încearcă candidații să atragă atenția în campania pentru București

Constantin Titian Filip a mai candidat pentru Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, în 2020 și în 2016. Anul acesta s-a înscris și la prezidențiale. Pe afișul electoral din 2016 prezenta postul de televiziune Estrada TV și emisiunile „Avocatul diavolului” şi „Românica mea”.

Pe Facebook se găsesc mai multe pagini pe care este promovat. Activitatea online ridică însă semne de întrebare cu privire la respectarea regulilor de campanie. Acesta repostează de mai multe ori aceleași fotografii, inclusiv una alături de celebrul medic și academician Leon Dănăilă. Datele din CV-ul său arată că are diplome de absolvire pentru mai multe specializări. Potrivit informațiilor funizate, în prezent profesează ca medic neurochirurg, fiind și director general al unei clinici private care îi poartă numele. În trecut era o prezență constantă și în emisiunile de la OTV ale lui Dan Diaconescu.

loading Se încarcă comentariile...
