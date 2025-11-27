search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cinci motive pentru care Ucraina va continua să lupte chiar dacă Trump retrage sprijinul SUA

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Dacă administrația americană ar opri livrările de armament, războiul ar deveni mult mai dificil pentru Ucraina — dar nu s-ar opri, scrie politico.eu.

Urainenii nu vor renunța la lupta/FOTO:Arhiva
Urainenii nu vor renunța la lupta/FOTO:Arhiva

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a surprins capitalele europene cu un ultimatum fără precedent: Kievul ar trebui să accepte proiectul-surpriză al Washingtonului pentru încheierea războiului sau să riște pierderea sprijinului militar și a informațiilor furnizate de SUA.

De atunci, planul a fost modificat în urma discuțiilor cu Ucraina și state europene, pentru a elimina elementele vădit favorabile Rusiei. Totuși, presiunea asupra Kievului rămâne.

Acest lucru ridică două întrebări: poate Europa înlocui lin și complet rolul Statelor Unite? Și poate Ucraina continua lupta fără armamentul american? Răspunsurile scurte: nu și da.

Mai jos, o analiză a cinci aspecte-cheie pe care ultimatumul lui Trump le aduce în prim-plan, realizată de politico.eu.

1. Poate Europa pur și simplu să înlocuiască Statele Unite?

Nu în viitorul apropiat și nu la nivelul necesar Ucrainei.

Christian Mölling, consilier principal la European Policy Centre, spune că Europa poate sprijini Ucraina fără SUA, însă „cu riscuri mult mai mari”. În lipsa contribuției americane, pierderile ar trebui compensate prin adaptarea modului de luptă, iar atingerea nivelului actual de sprijin este „aproape imposibilă”.

Europa furnizează muniție, tancuri, avioane de luptă și alte echipamente. Dar armamentul american rămâne esențial — în special în domeniul apărării antiaeriene.

Ucraina se bazează într-o măsură decisivă pe sistemele Patriot și pe rachetele PAC-3, produse exclusiv în Statele Unite.

„Mi-aș dori să pot spune că putem fără SUA, dar doar pentru o perioadă limitată”, afirmă Mikola Bielieskov, expert la Institutul Național pentru Studii Strategice din Ucraina. „Doar americanii pot produce interceptorii PAC-3 MSE.”

Deși Europa livrează sistemul SAMP/T (și va primi un model modernizat anul viitor), intensitatea bombardamentelor rusești face ca Ucraina să aibă nevoie de fiecare sistem disponibil.

2. Cât de important este schimbul de informații?

Ucraina detectează timpuriu atacurile cu rachete datorită rețelei dense de sateliți și senzori americani — o capacitate pe care Europa nu o poate replica.

Potrivit lui Mölling, activele europene pot acoperi anumite „goluri”, dar nu pot egala sistemul american.

Trump a suspendat temporar acest schimb de informații în martie, într-o încercare anterioară de a presa Ucraina să negocieze.

Kievul dispune de acces la sateliți comerciali, precum cei ai companiei finlandeze ICEYE, iar statele europene au propriile capacități de informații. Dar fără SUA, detectarea atacurilor și pregătirea loviturilor de răspuns — precum cele asupra bateriilor rusești de apărare antiaeriană sau asupra rafinăriilor — ar deveni semnificativ mai dificile.

„Fără ajutor american, capacitatea noastră de a efectua lovituri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei va fi grav afectată”, a spus un militar ucrainean din Forțe de Sisteme Fără Pilot ale țării, identificat doar prin indicativul său, Linch.

Maksim Skripcenko, președintele Transatlantic Dialogue Center, afirmă că lipsa informațiilor ar „duce la mai multe victime civile”.

Europa ar putea, în timp, să-și extindă flota de sateliți și aeronave de supraveghere. Dar acest proces ar dura ani întregi.

3. Nu cheltuiește deja Europa mai mult decât SUA pentru Ucraina?

Da, dar asta nu îi conferă control.

Datele Institutului Kiel arată că, în perioada 2022–2024, Europa și SUA au oferit niveluri comparabile de ajutor militar lunar. După instalarea administrației Trump, tabloul s-a schimbat drastic: sprijinul american a coborât la aproape zero, în timp ce statele europene au crescut contribuțiile la aproape 4 miliarde de euro pe lună în prima jumătate a anului.

În loc să ofere armament gratuit, SUA îl vând — iar aliații europeni plătesc direct industriei americane prin Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), lista agreată cu NATO pentru armament pe care Ucraina nu îl poate obține din altă parte.

Este o modalitate de a menține fluxul de echipamente americane și, în același timp, un instrument politic pentru a-l descuraja pe Trump de la a abandona complet sprijinul.

„Americanii vând Ucrainei lucruri care nu pot fi înlocuite”, spune Skripcenko, subliniind că industria americană are nevoie de piața europeană.

Dar asta nu oferă Europei pârghiile de decizie. Mölling afirmă că Washingtonul nu mai tratează parteneriatele de apărare ca pe acorduri stabile, ci ca pe aranjamente flexibile, dependente de contextul politic intern — un risc major pentru europeni.

4. Ar opri SUA cu adevărat vânzările de arme către Ucraina?

Skripcenko susține că logica economică se opune unui asemenea scenariu: PURL include angajamente de 3,5 miliarde de dolari, o sumă greu de ignorat.

Totuși, Mölling avertizează că deciziile politice pot depăși logica comercială.

„Guvernul american poate opri exporturile printr-o singură decizie”, spune el — lucru demonstrat deja de perioadele în care administrația Trump a întrerupt temporar livrări sau fluxuri de informații. Washingtonul poate de asemenea bloca reexporturi sau întârzia transporturile pentru a face presiune asupra Kievului sau asupra aliaților europeni.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni:

„Președintele Trump a oprit finanțarea acestui război, dar SUA continuă să vândă sau să trimită cantități mari de arme către NATO. Nu putem face asta la nesfârșit.”

5. Ar putea Ucraina să continue lupta fără Statele Unite?

Da — însă conflictul ar deveni imediat mai vulnerabil și mai imprevizibil.

Rusia pierde mii de oameni în ofensiva lentă, iar Ucraina reușește să provoace pierderi semnificative datorită dronelor și a creșterii producției interne de muniție.

Astăzi, Ucraina are una dintre cele mai mari industrii de apărare din Europa, producând drone, rachete cu rază medie și lungă, sisteme de artilerie și muniție. Președintele Volodimir Zelenski a declarat luna trecută că țara produce acum aproximativ 60% din necesarul de pe câmpul de luptă.

„În trei ani, am transformat un sector mic într-o industrie dinamică, fundamentul capacității noastre de apărare”, a spus luni ministrul adjunct al apărării Hanna Hvozdiar.

Totuși, cele 40 de procente lipsă rămân esențiale. Ucraina nu are capacitatea internă de a intercepta rachete balistice și depinde de finanțarea externă pentru a-și menține ritmul de producție.

Mölling avertizează că pierderea sprijinului american ar obliga Ucraina să improvizeze, ceea ce ar duce la riscuri suplimentare și victime mai numeroase.

Chiar și așa, reziliența Ucrainei nu este pusă la îndoială. Skripcenko amintește că țara a rezistat în pofida penuriilor de interceptori, muniție, arme și în ciuda bombardamentelor constante.

„Ucraina nu a capitulat și nu s-a prăbușit”, spune el — un indiciu clar că armata ucraineană ar continua să lupte chiar și dacă Washingtonul s-ar retrage.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
fanatik.ro
image
Vasilica a fost ucisă în Italia de bărbatul care-i împrumutase 70.000 de euro. Noi detalii despre moartea româncei de 35 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un asemenea gest
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Brazi cu prețuri între 17 și 39 de lei. Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului