Horoscop vineri, 28 noiembrie. Nativii unei zodii, atenționați să fie prudenți cu investițiile și cheltuielile

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 28 noiembrie.

Berbec

Iubire - Nu respingeți socializarea, reuniunile, întâlnirile cu prietenii, căci ele aduc flacăra în relație!

Sănătate - Sunteți grăbiți, acționați pripit și riscați astfel să produceți mici accidente.

Bani - La locul de unde vă luați salariul, riscați să faceți o greșeală majoră, ocupându-vă de altceva decât de responsabilitățile voastre.

Taur

Iubire - Compromisul devine cheia pentru o viață de familie liniștită, care să vă ofere clipe plăcute.

Sănătate - Familia și partenerul sunt sistemul de suport din toate punctele de vedere.

Bani - Stabiliți cum ați vrea să fiți perceput la locul de muncă și pașii pe care îi aveți de urmat.

Gemeni

Iubire - Prietenii sunt protectori cu voi și vă oferă suportul și ajutorul de care aveți nevoie.

Sănătate - Analizați-vă rutina de sănătate și vedeți cum puteți să vă depășiți puțin limitele.

Bani - Lucrați mai productiv și mai eficient în echipă. Fiți atent la ce idei vin și cum pot fi fructificate.

Rac

Iubire - Experiențele dificile pot duce la o defalcare emoțională sau la o schimbare completă a direcției cu privire la relație.

Sănătate - Evidențierea rănilor vechi și descoperirea emoțiilor reprimate provoacă o stare de rău.

Bani - Cel mai bine e să fiți prudenți cu investițiile și cheltuielile voastre și să vă faceți o listă de priorități.

Leu

Iubire - Descoperiți conexiuni noi cu rude față de care ați manifestat scepticism până acum. Profitați.

Sănătate - Vă simțiți plictisit, obosit, amețit. Tumultul zilei e copleșitor și aveți nevoie de odihnă și relaxare.

Bani - Manifestați intoleranță la critici și orice mică greșeală vă oprește din ritm.

Fecioară

Iubire - Vă confruntați cu opoziție din partea familiei la ideile proprii. Faceți-le pe plac!

Sănătate - Se pot acutiza probleme legate de rinichi. Evitați greutățile și sporturile cu accent pe forță musculară.

Bani - Pasiunile noi vă cer investiții. Faceți listă și planificați un buget disponibil pentru a evita cumpărăturile inutile.

