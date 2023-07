De la „Bucșă” la monopostul care a circulat în formula Easter. Student Auto Show, la Universitatea din Pitești

Până duminică, 9 iulie, pasionații de automobile pot admira zece autovehicule în cadrul Student Auto Show, în parcarea Universității din Pitești. Evenimentul prezintă realizările studenților și absolvenţilor.

Ajuns la cea de-a treia ediție, Student Auto Show și-a propus să prezinte și să promoveze realizările tehnice ale studenților, absolvenților și prietenilor Facultăţii de Mecanică și Tehnologie.

„Universitatea din Pitești este a treia școală ca vechime din țară în domeniul ingineriei autovehiculelor, după Brașov și București. Noi ne-am născut în `69, la nici măcar un an de la nașterea Uzinei Dacia. Vrem să arătăm că școala piteșteană de inginerie a autovehiculelor are tradiție, are pasionați”, a precizat prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Clenci.

Printre mașinile expuse se află un Golf 6 TDI, convertit la vehicul electric. De asemenea, studenţii au realizat si elemente de caroserie pentru o mașină Duster.

Monopostul care a circulat în Formula Easter

Dintre mașinile prezentate, o parte sunt în gestiunea Universității din Pitești. Este vorba despre un monopost și un vehicul de tip Buggy.

Monopostul are o poveste specială, circulând în Formula Easter, echivalentul Formulei 1 pentru țările socialiste din Europa de Est. Formula Easter a fost o competiție internațională de motorsport, care s-a desfășurat între anii 1980 și 1990 și la care a luat parte și România.

„Avem un monopost care a fost refăcut. Înainte de `89 el a circulat în formula Easter. În blocul comunist exista competiția Easter, un fel de replică a formulei 1. Noi am luat o epavă și cu un grup de studenți, în cadrul unui proiect de diplomă, am creat acest monopost care este propulsat de un motor actual de Dacia și care are niște performanțe spectaculoase ținând cont că are o masă foarte scăzută”, a mai precizat profesorul Adrian Clenci.

În laboratoarele Departamentului de Autovehicule și Transporturi din cadrul Universității a fost creat și un vehicul de tip Buggy.

„A fost creat pentru deplasări în natură. Au fost realizate de către studenți și cu sprijinul celor de la Renault, care ne-au livrat grupuri motopropulsoare”, a mai afăugat profesorul universitar.

→ Imaginea 1/4: Student Auto Show Pitești (4) jpg

La evenimentul de la Universitate, pentru copii atracția este cunoscutul „Bucșă”. Un inginer auto a transformat un trabant în „Bucșă”, personajul din filmul animat „Cars”.