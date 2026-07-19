Peste 50 de turiști, evacuați din Munții Făgăraș după ce o viitură a blocat aproximativ 15 autoturisme în zona Valea Rea

O viitură formată în zona Valea Rea, din Munții Făgăraș, a blocat drumul de acces către Vârful Moldoveanu. Peste 50 de persoane aflate în 15 autoturisme au fost evacuate în siguranță de salvamontiști, pompieri și jandarmi.

Pe fondul furtunilor care au afectat mai multe zone din România în ultimele zile, o viitură puternică a blocat sâmbătă, 18 iulie, drumul de acces din zona turistică Valea Rea, în Munții Făgăraș, spre Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din România. Apa și aluviunile aduse de viitură au făcut imposibilă trecerea, iar aproximativ 15 autoturisme în care se aflau peste 50 de persoane au rămas blocate.

Salvamont Argeș a intervenit în zona Valea Rea împreună cu echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș pentru evacuarea persoanelor rămase izolate și pentru eliberarea drumului blocat.

Până la sosirea unui buldoexcavator trimis de Primăria Nucșoara în ajutorul lor, salvatorii au încercat să degajeze cât au putut calea de acces, folosind lopeți pentru a îndepărta materialele aduse de apă.

Toate persoanele aflate în autoturismele blocate au fost scoase din zonă fără ca cineva să fie rănit, potrivit Salvamont Argeș.

→ Imaginea 1/2: viitura muntii Fagaras 02 captura Salvamont Arges jpg

„În urma intervenției, aproximativ 15 autoturisme și peste 50 de persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, printr-o bună coordonare între toate instituțiile implicate.

Un sprijin important a fost oferit de Primăria Comunei Nucșoara. Primarul a venit personal la locul intervenției și a mobilizat un buldoexcavator al primăriei, care a contribuit la degajarea și deblocarea drumului, facilitând desfășurarea operațiunilor de evacuare.

Mulțumim colegilor de la ISU Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Primăria Nucșoara pentru implicare, promptitudine și excelenta colaborare în gestionarea acestei situații”, a transmis Salvamont Argeş.

La finalul intervenţiei, salvatorii montani au mai rămas câteva ore în zonă, pentru a se asigura că toţi turiştii aflaţi în zonă au coborât în siguranţă.

În acest context, ei îi sfătuiesc pe cei care merg în zonele montane să verifice condițiile meteo înainte de a pleca pe munte.

„Le recomandăm tuturor celor care se deplasează în zona montană să urmărească avertizările meteorologice și să respecte recomandările autorităților, evitând traseele și drumurile afectate de fenomene meteorologice periculoase”, recomandă Salvamont Argeș.