 Peste 50 de turiști, evacuați din Munții Făgăraș după ce o viitură a blocat aproximativ 15 autoturisme în zona Valea Rea | adevarul.ro
search
Duminică, 19 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 50 de turiști, evacuați din Munții Făgăraș după ce o viitură a blocat aproximativ 15 autoturisme în zona Valea Rea

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O viitură formată în zona Valea Rea, din Munții Făgăraș, a blocat drumul de acces către Vârful Moldoveanu. Peste 50 de persoane aflate în 15 autoturisme au fost evacuate în siguranță de salvamontiști, pompieri și jandarmi.

Pe fondul furtunilor care au afectat mai multe zone din România în ultimele zile, o viitură puternică a blocat sâmbătă, 18 iulie, drumul de acces din zona turistică Valea Rea, în Munții Făgăraș, spre Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din România. Apa și aluviunile aduse de viitură au făcut imposibilă trecerea, iar aproximativ 15 autoturisme în care se aflau peste 50 de persoane au rămas blocate.

Salvamont Argeș a intervenit în zona Valea Rea împreună cu echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș pentru evacuarea persoanelor rămase izolate și pentru eliberarea drumului blocat.

Până la sosirea unui buldoexcavator trimis de Primăria Nucșoara în ajutorul lor, salvatorii au încercat să degajeze cât au putut calea de acces, folosind lopeți pentru a îndepărta materialele aduse de apă.

Toate persoanele aflate în autoturismele blocate au fost scoase din zonă fără ca cineva să fie rănit, potrivit Salvamont Argeș.

viitura muntii Fagaras 02 captura Salvamont Arges jpg
Imaginea 1/2: viitura muntii Fagaras 02 captura Salvamont Arges jpg
viitura muntii Fagaras 02 captura Salvamont Arges jpg
viitura muntii Fagaras 03 captura Salvamont Arges jpg

„În urma intervenției, aproximativ 15 autoturisme și peste 50 de persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, printr-o bună coordonare între toate instituțiile implicate.

Un sprijin important a fost oferit de Primăria Comunei Nucșoara. Primarul a venit personal la locul intervenției și a mobilizat un buldoexcavator al primăriei, care a contribuit la degajarea și deblocarea drumului, facilitând desfășurarea operațiunilor de evacuare.

Mulțumim colegilor de la ISU Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Primăria Nucșoara pentru implicare, promptitudine și excelenta colaborare în gestionarea acestei situații”, a transmis Salvamont Argeş.

La finalul intervenţiei, salvatorii montani au mai rămas câteva ore în zonă, pentru a se asigura că toţi turiştii aflaţi în zonă au coborât în siguranţă.

În acest context, ei îi sfătuiesc pe cei care merg în zonele montane să verifice condițiile meteo înainte de a pleca pe munte.

„Le recomandăm tuturor celor care se deplasează în zona montană să urmărească avertizările meteorologice și să respecte recomandările autorităților, evitând traseele și drumurile afectate de fenomene meteorologice periculoase”, recomandă Salvamont Argeș.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
digi24.ro
image
FT: Trump va anunța finanțarea mișcării MAGA în Europa. Subvenții americane pentru contestarea legilor UE
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 3. Cum se prezintă lucrările la Parcul Liniei, despre care primarul Sectorului 6 a spus că va fi gata luna aceasta
gandul.ro
image
Sârșitul „erei Orbán”: Președintele Tamas Sulyok, ultimul „acolit”, pleacă de la putere
mediafax.ro
image
Fotbalul românesc bate pasul pe loc de 10 ani! Raportul dur care arată capitolele la care este depășită SuperLiga
fanatik.ro
image
„Borna zero” a României, construită la Făgăraș cu fonduri UE. Un catarg de 30 de metri va marca centrul geografic exact al țării
libertatea.ro
image
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
digisport.ro
image
Cheloo, de nerecunoscut la primul mare concert după ce în urmă cu o lună a fost internat. Cum a apărut pe scena de la Arena Națională
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român, arestat în Italia pentru că îşi maltrata soţia însărcinată şi o obliga să se prostitueze
observatornews.ro
image
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
cancan.ro
image
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
newsweek.ro
image
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
prosport.ro
image
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de Pensii
playtech.ro
image
Surpriză uriașă înainte de finala Cupei Mondiale Spania – Argentina: cine va sta lângă Donald Trump în tribuna oficială. Relație tensionată între cei doi
fanatik.ro
image
Obsesia lui Putin pentru viața veșnică: căpșuni modificate genetic, laboratoare secrete, terapii genetice și experimente controversate
ziare.com
image
”N-a văzut meciul”. Thomas Tuchel i-a lăsat mască pe englezi, după ”bijuteria” Franța - Anglia: ”Nu știam”
digisport.ro
image
Un bărbat a vrut să repare acoperișul blocului pe cont propriu, însă a declanșat un incendiu. Cum s-a petrecut totul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Un „călător în timp”, care susține că vine din anul 2118, dezvăluiri uluitoare despre viitorul omenirii: „Meritați să știți adevărul”
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026
click.ro
image
Haos la deschiderea magazinului lui Călin Donca din București! O femeie a ajuns la spital, iar jandarmii au intervenit în mulțime
click.ro
image
Obiectele second-hand care nu trebuie ținute în casă. Pot deveni periculoase pentru sănătate
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Ilie. Tradiția spune că atrage ghinion și pagube
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Dan Negru: „Inteligența artificială nu face altceva decât să copieze niște gândiri și cred că la un moment dat se va plafona‟

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?