Bătaie într-o parcare din Focșani, după ce o tânără care făcea drifturi a pierdut controlul volanului și lovit mai multe mașini

Mai multe persoane s-au luat la bătaie, sâmbătă seară, în parcarea unui supermarket din Focșani, după ce o tânără de 19 ani, care făcea drifturi, a pierdut controlul asupra volanului și a lovit mai multe mașini aflate în zonă, potrivit Vrancea24.

La ora 00.48, a fost sesizată, prin apel la 112, producerea unui eveniment rutier în parcarea unui supermarket din municipiul Focșani.

„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier, care s-au deplasat la fața locului, au constatat că în eveniment au fost implicate patru autoturisme, dar acesta s-a soldat doar cu pagube materiale. În urma verificărilor s-a stabilit că o tânără în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, a încercat efectuarea unor manevre periculoase, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu alte 3 autoturisme care erau parcate. Rezultatele testărilor cu aparatul etilometru au fost negative”a transmis IPJ Vrancea, într-un comunicat.

Șoferița a fost amendată cu peste 1.600 de lei

Conducătoarea auto vinovată de producerea evenimentului a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1620 lei, pentru comportament agresiv în conducere și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 60 de zile, potrivit IPJ Vrancea.

Pentru că unele persoane aflate la fața locului se manifestau agresiv și exista riscul degenerării în fapte cu violență, „polițiștii, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Vrancea, au condus trei persoane la sediul poliției pentru audieri și continuarea verificărilor în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale”.

„În urma finalizării cercetărilor două dintre persoanele implicate au fost sancționate contravențional conform art.2, pct.24 din Legea 61/1991, cu amendă de 1000 lei. Niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu a fost sesizată săvârșirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, până la finalizarea activităților”, se mai arată în comunicat.

În urmă cu câteva zile, un tânăr de 25 de ani din Gorj a rămas fără permis și a primit o amendă de peste 1.000 de lei, după ce a fost filmat făcând drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj din Târgu Jiu.

În iunie, un alt șofer s-a ales cu o amendă uriașă, după ce a intrat cu mașina pe o plajă din Constanța și a făcut manevre periculoase, „prin frânări și accelerări bruște”.