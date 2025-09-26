O femeie şi-a înjunghiat soțul în piept după ce s-a îmbătat. Bărbatul a murit

O femeie din Murfatlar a fost arestată preventiv, vineri, 26 septembrie, după ce în urma unui conflict conjugal, pe fondul consumului de alcool, şi-a omorât soțul cu o lovitură de cuțit.

Incidentul sângeros s-a întâmplat miercuri, în locuinţa celor doi din oraşul Murfatlar, potrivit Agerpres. Bărbatul n-a avut nicio șansă.

Joi, 25 septembrie, procurorii au dispus, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpata B.S., acuzată de săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că în cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv şi hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa", se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Femeia a fost arestată preventiv vineri

Femeia a fost reținută, inițial, pentru 24 de ore. Procurorul de caz a formulat, vineri, propunere de arestare preventivă a inculpatei pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost admisă de judecătorului de drepturi şi libertăți de la Tribunalul Constanța.

Amintim că, în august, o femeie din Craiova a fost înjunghiată mortal de soțul ei, care după crimă s-a aruncat de la etaj. Bărbatul a murit ulterior la spital.

Tot în august, un bărbat în vârstă de 77 de ani din Pitești și-a înjunghiat soția, cu un an mai tânără, în casa în care locuiau. Femeia a supraviețuit.