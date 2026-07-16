 Ghinion în ziua veștilor bune. O avarie lăsat din nou fără apă Curtea de Argeș și trei comune, la câteva ore după prima etapă de modernizare a stației de tratare | adevarul.ro
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Video Ghinion în ziua veștilor bune. O avarie lăsat din nou fără apă Curtea de Argeș și trei comune, la câteva ore după prima etapă de modernizare a stației de tratare

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Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele argeșene Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului au rămas joi fără apă, după ce o conductă magistrală a fost avariată în timpul unor lucrări desfășurate în zona Ivancea-Progresu.

„SC Aquaterm AG 98 SA informează utilizatorii din mun. Curtea de Argeș, com. Băiculești, com. Valea Iasului și com. Valea Danului, că în data de 16 iulie 2026, începand cu ora 11:30, apa va fi oprită din Stația de tratare a apei Cerbureni din cauza unei avarii majore produsă la conducta magistrală în zona Ivancea-Progresu, de către firma care efectuează lucrări în acea zona. După repornirea stației de tratare apa va avea o turbiditate mai mare, iar reumplerea și punerea în presiune a întregii rețele se va face în circa 3-4 ore în funcție de consum”, a transmis operatorul într-un anunț distribuit pe Facebook de municipalitate.

Compania dă asigurări că angajații săi „vor face tot posibilul ca furnizarea apei să fie reluată cât mai curând posibil”. 

FOTO captură video FB Primăria Curtea de Argeș
FOTO captură video FB Primăria Curtea de Argeș

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Primăria Curtea de Argeș anunțase finalizarea primei etape a lucrărilor de modernizare a Stației de Tratare a Apei Cerbureni, proiect demarat în contextul problemelor de potabilitate care au afectat zona în ultimele luni, potrivit Agerpres.

„Au fost înlocuite conductele și instalațiile de filtrare, schimbat nisipul filtrant și duzele, curățate și dezinfectate bazinele, iar stația a fost dotată cu un sistem modern de monitorizare în timp real a calității apei. Totodată, clădirea și bazinele au fost renovate, investiția contribuind la creșterea siguranței și calității apei furnizate locuitorilor din Curtea de Argeș”, anunțase administrația locală.

Criza apei potabile din zonă durează din noiembrie 2025, când autoritățile au constatat o creștere semnificativă a turbidității apei provenite din sursa de alimentare de la Oești. Ulterior, analizele au indicat prezența bacteriei Clostridium perfringens și a enterococilor intestinali, iar în februarie 2026 a fost instituită starea de alertă în municipiul Curtea de Argeș.

Pe 18 iunie, Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa furnizată în Curtea de Argeș și localitățile limitrofe îndeplinește din nou condițiile de potabilitate, pentru prima dată după mai bine de șapte luni.

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