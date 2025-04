Un şofer de autobuz din Sibiu s-a ales cu maxilarul fracturat, după ce a fost bătut de un călător. Poliţiştii îl caută pe agresor

Incident şocant în Sibiu, unde un şofer de autobuz s-a ales cu maxilarul fracturat în trei locuri şi are nevoie de cinci săptămâni de îngrijiri medicale, după ce a fost bătut de un călător.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 9:30, în staţia de autobuz Magnolia din Sibiu, unde un şofer al companiei locale de transport Tursib a fost lovit cu pumnul în faţă de un călător. Un martor la incident a solicitat ajutorul la 112, iar echipajul de la SMURD care s-a prezentat la faţa locului l-a transportat de urgenţă la spital pe bărbatul în vârstă de 45 de ani, din localitatea Porumbacu de Jos.

„Ieri-dimineață, în jurul orei 09:30, un echipaj SMURD a fost solicitat să intervină de urgență pe Calea Șurii Mici pentru a acorda asistență medicală unui bărbat în vârstă de 45 de ani. Bărbatul a suferit un traumatism facial sever în urma unei agresiuni. Aceasta a fost transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale de specialitate” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, pentru Sibiu Independent.

Până la apariţia poliţiştilor, agresorul a părăsit locul faptei, astfel că el a este căutat acum, pentru a răspunde acuzaţiilor de lovire sau alte violențe.

„La data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 09:30, prin apel 112, o persoană a sesizat Poliția Municipiului Sibiu cu privire la faptul că șoferul unui mijloc de transport în comun ar fi fost agresat de către un bărbat necunoscut, pe Calea Șurii Mici, în municipiul Sibiu. La locul incidentului, polițiștii de investigații criminale au găsit un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Porumbacu de Jos, care prezenta semne vizibile de agresiune, acesta fiind transportat la spital pentru investigații medicale. În baza sesizării prin apel 112, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt, pentru identificarea presupusului agresor și aplicarea măsurilor legale conform competenței” a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit descrierii făcute de şoferul agresat, ar fi vorba despre un bărbat de aproximativ 20-30 de ani. În plus, autorităţile folosesec pentru identificarea acestuia imaginile surprinse de sistemul de supraveghere montat în autobuz.

Deocamdată nu se cunoaşte motivul exact pentru care bărbatul a devenit violent, şoferul de autobuz declarând că a fost luat prin surprindere. El a povestit pentru presa locală că, duminică dimineaţa, a trecut prin staţia cu pricina cu un minut mai devreme decât programul înscris în orar. Atunci când a fost atenţionat din dispecerat despre acest lucru, deţi se afla la patru staţii distanţă, a revenit la Magnolia şi a coborât din autobuz pentru a le explica oamenilor situaţia. Acesta a fost momentul în care bărbatul pur şi simplu l-a lovit în faţă.

„Am lucrat pe traseul 19, care pleacă din zona industrială. Fiind duminică și nefiind oameni la lucru, am ajuns în cartierul Magnolia cu un minut mai devreme. Nu mi-am dat seama de acest lucru, iar după patru stații am fost sunat de la dispecerat, care mi-a spus că am trecut cu un minut mai devreme și că trebuie să mă întorc în stația din cartierul Magnolia. Mirați, oamenii din autobuz m-au întrebat de ce întorc, iar eu le-am explicat ce s-a întâmplat. După un timp, am ajuns din nou în Magnolia, am întors autobuzul și am coborât ca să explic situația. În acel moment, un bărbat aflat în stație m-a lovit cu putere, fix în bărbie, cu un obiect pe care îl ținea strâns în mână. Deocamdată, sunt imobilizat pentru cinci săptămâni cu atele – niște sârme care îmi țin maxilarul fix, deoarece este rupt în trei locuri. Apoi voi avea nevoie de o operație pentru dinți”, a povestit cu greu şoferul bătut.