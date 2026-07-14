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500 de noi angajări respinse la CNAIR. „Cristian Pistol a venit cu un buget care sfida bunul simț”

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Directorul CNAIR Cristian Pistol a refăcut bugetul companiei, după ce proiectul inițial, care prevedea 500 de noi angajări, a fost respins, a anunțat marți Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

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CNAIR: FOTO: Facebook

„Acum câteva săptămâni, directorul CNAIR Cristian Pistol, a venit cu un buget care sfida bunul simț și respectul pentru banul public. Peste 500 de noi angajări și zeci de milioane de lei în plus cu salariile. L-am respins! Astăzi, CNAIR a înțeles că această abordare nu mai merge. Nu cu echipa USR la Ministerul Transporturilor”, a scris marți pe Facebook secretarul de stat.

Acesta susține că bugetul refăcut al companiei, care nu mai prevede cele 500 de angajări, aduce economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei doar din cheltuielile salariale.

„Conducerea CNAIR a renunțat nu doar la cele 126 de posturi suplimentare propuse pentru aparatul central, ci și la celelalte aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale. Ministerul Transporturilor nu s-a opus întăririi echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale. Alegerea de a elimina toate aceste posturi a aparținut domnului Pistol”, transmite Horațiu Cosma.

„Mai multă eficiență”

El adaugă că se așteaptă ca activitatea CNAIR să nu aibă de suferit și că românii trebuie să vadă mai multă eficiență, o organizare mai bună și rezultate mai bune cu resursele existente.

„Românii nu așteaptă scheme de personal tot mai mari. Așteaptă drumuri mai bine întreținute, restricții de circulație mai puține și mai scurte, reparații mai rapide și mai multă siguranță pe drumurile naționale”, mai spune Cosma.

El a transmis un mesaj tuturor companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor: „bugetele construite pe cheltuieli nejustificate, pe extinderea exagerată a aparatului administrativ sau pe ignorarea interesului public vor fi respinse. Bugetele responsabile, fundamentate corect și construite cu respect pentru banii românilor vor fi aprobate”.

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