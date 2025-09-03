Video Patron de cafenea, anchetat după ce a târât cu mașina un polițist care dirija circulația la Eforie Nord

Un șofer, patron de cafenea din Arad, s-a ales cu un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind ultragierea unui polițist într-o intersecție circulată.

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc într-un sens giratoriu din Eforie. Un om de afaceri din Arad a pornit din senin într-un sens giratoriu, târând după el un polițist care dirija circulația.

Întreaga scenă a fost filmată, dar șoferul a susținut că el ar fi fost, de fapt, victima agresiunii.

„Am fost lovit, am suferit distrugere și am pus fapta neconformă. Am sunat la 112 întrucât l-am suspicionat pe dumnealui de consumarea unor substanțe interisise...”, le-a spus patronul reporterilor.

Poliția are însă altă versiune.

„Șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic şi a polițistului, pe care l- acroșat în zona membrelor inferioare”, potrivit IPJ Constanţa.

Imaginile arată cum șoferul intră în intersecție şi este îndemnat de polițist să ocolească pentru a face loc unei coloane de mașini. După câteva secunde, bărbatul accelerează și pleacă, lovind agentul. Se oprește până la urmă, dar blochează toată circulația.

Șoferul a rămas fără permis pentru 30 de zile și e acuzat acum de vătămare corporală din culpă, apelare nejustificată la numărul de urgență 112. El va fi cercetat și pentru ultraj.