search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cel mai spectaculos viaduct de pe Valea Oltului, realizat în Franța. Cum s-a păstrat după 126 de ani

0
0
Publicat:

Cel mai spectaculos viaduct din Valea Oltului a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea și a rezistat timpului, în ciuda inundațiilor și altor calamități care au afectat calea ferată. O firmă franceză l-a construit peste Olt și peste Drumul Național 7.

Viaductul de la Turnu Roșu. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Viaductul de la Turnu Roșu. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Calea ferată din Defileul Oltului, pe tronsonul de aproximativ 50 de kilometri dintre Turnu Roșu și Călimănești (Jiblea), a fost construită între anii 1896 și 1901, lucrările fiind coordonate de Direcția Generală C.F.R. din Regatul României.

Rolul ei principal a fost acela de a lega rețeaua feroviară din Transilvania de cea din România, prin trecătoarea de la Turnu Roșu, și de a scurta astfel drumul dintre Sibiu și București.

Calea ferată a fost proiectată de Mihai Râmniceanu și Gheorghe Panait și construită sub conducerea antreprenorului și inginerului Ioan G. Cantacuzino, fiind considerată la începuturile sale unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare din România.

„E linia cea mai frumoasă a țării, deși și celelalte sunt luxos durate. Terasamentul este pe dinafară mai mult de piatră cioplită. Sunt foarte multe tuneluri, iar podurile peste Olt sunt vrednice de văzut și se deosebesc prin culoarea albă, atât de iubită în România. Așa e podul de la Râul Vadului, unde calea ferată trece de pe malul stâng pe cel drept, și la Projani (n.r. Proieni), unde se trece îndărăt pe malul stâng, peste un pod care șerpuiește mult, și aproape de Râmnic trece din nou pe malul drept. Astfel, trecem prin amândouă trecătorile (prin cea de la Turnu Roșu și prin cea de la Cozia), pe țărmul stâng, având vederea spre dreapta. Numai partea dintre cele două trecători (Loviștea) o treci pe malul drept, având și aici părțile cele mai frumoase la dreapta, dar destule și la stânga”, informa presa anilor 1900.

Monumentele de pe Calea ferată din valea Oltului

Calea ferată traversa micile localități Turnu Roșu (punctul vamal dintre Transilvania și România) și lazaretul său, astăzi localitatea Lazaret, Racovița, Câineni, Cornet, Robești, Gura Lotrului, Lotru și Călimănești, înșirate pe Valea Oltului, într-un relief dificil. Pe traseu au fost construite zece tuneluri și 18 poduri metalice.

Podul curb de la Proieni și viaductul de la Râul Vadului, ambele peste râul Olt, au rămas printre cele mai apreciate lucrări de artă de pe traseu. Au fost proiectate de Mihail Râmniceanu, diplomat al Școlii de Poduri din Paris, iar structurile lor au fost realizate în atelierele Daydé & Pillé, companie de construcții metalice din Creil, oraș industrial aflat în vecinătatea Parisului. Compania franceză a oferit o garanție de un secol pentru cele două construcții, ale căror subansamble au fost transportate și montate în 1899 pe calea ferată.

În anii ’90, podul curb de la Proieni a fost dezafectat, iar capetele sale au fost demontate, pentru a fi prevenită urcarea pe el. Tot atunci, în imediata vecinătate a sa a fost construit un alt pod. Podul de la Proieni a rămas în conservare, fiind declarat monument istoric, împreună cu tunelul Cornet și cu gările Călimănești, Lotru și Cornet.

Citește și: Cum a fost construită calea ferată a Văii Oltului, în urmă cu 125 de ani. Traseul dificil care străbate Carpații

Cu o lungime de aproape 200 de metri, viaductul de la Râul Vadului a fost construit într-o zonă aparte, în apropiere de Turnu Roșu. Traversează Oltul și Drumul Național 7, făcând odinioară trecerea din Transilvania în România.

Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Imaginea 1/12: Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg

În prezent, pasajul spectaculos, construit din oțel și piatră, marchează trecerea din județul Sibiu în Vâlcea. Halta sa, numită inițial Râul Vadului, iar mai târziu Valea Fratelui, era loc de pornire al excursioniștilor în Munții Făgăraș, pe traseele care începeau de pe malul stâng al Oltului, și în Munții Lotrului, spre Vârful Suru, urcând de pe malul drept. În prezent, halta este aproape ruinată, la fel ca mai multe clădiri înșirate de-a lungul defileului, între Lazaret și Râul Vadului.

Calea ferată din defileu, pândită de dezastre

Așezările omenești din defileu au fost puține, deoarece Oltul și afluenții săi, precum Lotru, Râul Vadului și Lotrioara, ieșeau frecvent din matcă și produceau distrugeri. În 1901, inaugurarea căii ferate a fost precedată de un dezastru produs de inundații.

Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Imaginea 1/15: Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Podul peste Olt valea Fratelui Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg

„Mai întâi, ceva despre Verestorony (n.r. Turnu Roșu) din Transilvania, până unde merge trenul din Râmnicu-Vâlcea. Aici, Oltul, revărsându-se după marea ploaie ce a durat o zi și o noapte, a inundat atât satul, cât și gara de acolo, cu linia ferată cu tot, apele trecând peste șine și trenurile mergând prin apă. În satul Verestorony au fost distruse cinci case cu toate dependințele lor, fiind duse în valurile Oltului. Era o scenă grozavă acolo. Toată lumea țipa și striga după ajutor, în pericolul ce amenința a nimici totul”, informa ziarul Universul, în iulie 1901.

Citește și: Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani

Inundații au mai fost și în anii următori, afectând frecvent calea ferată și făcând victime în rândul localnicilor. Alunecările de teren, viiturile și căderile de bolovani transformau adesea călătoriile cu trenul prin Defileul Oltului în aventuri riscante.

În anii ’60, statul român a demarat amenajarea hidroenergetică a râului Olt, care viza construcția a peste 30 de hidrocentrale, cu o putere instalată totală de 1.000 MW, și a mai multor baraje, menite să oprească inundațiile produse frecvent pe cursul râului. Amenajarea hidroenergetică a Oltului a început în anul 1969, odată cu construirea hidrocentralei Râmnicu Vâlcea, iar în următoarele trei decenii au fost realizate majoritatea centralelor, cu excepția celor de pe sectorul Defileului Oltului, Cornetu – Avrig. Pe acest sector, lucrările au început în 1989 și vizau construirea a cinci centrale hidroelectrice la Cornetu, Robești, Câineni, Lotrioara și Racovița, ultimele două nefiind finalizate.

În prezent, linia ferată din defileu face parte din magistrala 200 Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piatra Olt – Craiova, însă tronsonul este mai puțin circulat de trenuri. Traseul de pe Valea Oltului are însă o valoare turistică deosebită și îi aduce pe călători la poalele Munților Făgăraș și Lotrului și în Parcul Național Cozia.

Sibiu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
prosport.ro
image
Semne că centrala termică nu funcționează corect și consumă mai mult gaz
playtech.ro
image
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un controlor de tren, de doar 36 de ani, și-a găsit sfârșitul în urma loviturilor unui pasager fără bilet: „Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă iar plățile pentru TVA. Noi măsuri intră în vigoare la 1 martie
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințesa Ragnhild a Norvegiei vs Prințesa Mette Marit (1) jpg
Premoniție? Prințesa care „a mirosit-o” din prima pe Mette-Marit: „Sper să mor înainte să o văd regină!”
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani