Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Video Autostrada montană de pe Valea Oltului, în șantier de doi ani. Cum s-a lucrat la marile viaducte și tuneluri

Autostrada de pe Valea Oltului se află în șantier de doi ani, însă niciun viaduct nu a fost finalizat, se lucrează la două dintre cele șapte tuneluri, iar pentru o mare parte din traseul de 31 de kilometri dintre Boița și Cornetu sunt încă așteptate autorizațiile de construire.

Tunelul Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Doi ani au trecut de la începerea lucrărilor la autostrada montană care va traversa Valea Oltului, legând regiunile istorice ale Transilvaniei și Munteniei. Șantierul deschis în 2024 la Boița, județul Sibiu, s-a extins treptat, însă lucrările sunt departe de final.

Doar o treime din cei peste 120 de kilometri ai Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești au fost finalizați până în prezent, iar cele mai dificile segmente ale acesteia se află în șantier de aproximativ doi ani, între localitățile Boița, din județul Sibiu, și Curtea de Argeș.

Traseul autostrăzii care va traversa Carpații prin Valea Oltului a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019 - 2022.

În ultimii ani au fost deschise traficului rutier secțiunile Sibiu – Boița, de 14 kilometri, și Curtea de Argeș - Pitești, de 30 de kilometri. Alți 10 kilometri din Autostrada Sibiu – Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, au termen de finalizare în 2026, stadiul fizic al lucrărilor depășind 90 la sută.

Pe cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii montane, Boița – Cornetu, de 31 de kilometri, și Cornetu - Tigveni, de 38 de kilometri, lucrările sunt încă la început, iar termenele de finalizare sunt anii 2028 - 2029.

Noua autostradă de pe Valea Oltului reprezintă, alături de tronsonul Holdea - Margina, de 13,5 kilometri, din vestul României, unul dintre ultimele segmente nefinalizate ale Autostrăzii A1 Nădlac - București, cea mai lungă autostradă din România, cu aproape 600 de kilometri.

Doi ani de lucrări la Boița

Lucrările la cel mai complex lot al autostrăzii montane au început în primăvara anului 2024, în localitatea sibiană Boița, aflată la intrarea pe Valea Oltului, prin defileul Turnului Roșu.

Contractul pentru construirea secțiunii 2 Boița – Cornetu, în lungime de 31,33 kilometri, a fost semnat în februarie 2022 și atribuit asocierii Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret. Valoarea lucrărilor a fost estimată la 4,250 miliarde de lei, fără TVA, iar termenul contractual prevedea 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuție, adică finalizarea lotului până la sfârșitul anului 2027. Estimările ulterioare vizează finalizarea ei în anul 2029.

Abia în aprilie 2024, Ministerul Transporturilor a emis prima autorizație de construire pentru un sector de aproximativ un kilometru de autostradă, la Boița, unde, la scurt timp, au început lucrările la primul viaduct de pe Valea Oltului.

„Este vorba despre zona Boița, unde va fi construit un viaduct asemănător cu cel de pe Secțiunea 1 (Viaductul Tălmăcel), în lungime de aproximativ 600 de metri — o lucrare de artă foarte spectaculoasă — și încă o porțiune de terasamente”, informa atunci Cristian Tudor, de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Timp de peste un an, constructorii secțiunii Boița – Cornetu nu au putut lucra decât pe segmentul de la intrarea în defileu. Abia în vara anului 2025, după emiterea unei noi autorizații de construire, au intrat în lucru alte patru viaducte, în completarea celui de la Boița, șantierul fiind extins pe 4,5 kilometri.

Tot atunci au început lucrările la Tunelul Robești, de 900 de metri, șantierul fiind extins astfel cu aproximativ un kilometru, printr-o nouă autorizație. La începutul anului 2026, au intrat în șantier alte trei viaducte și Tunelul Boița, în lungime de aproximativ 270 de metri, traseul pe care se lucrează în prezent pe Valea Oltului fiind de aproximativ șase kilometri.

Șantierul uriaș de la Boița

Stadiul lucrărilor la tronsonul de autostradă de pe Valea Oltului a depășit opt la sută, potrivit Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Niciunul dintre viaductele aflate în șantier la Boița nu a fost finalizat, deși stadiul lucrărilor la primele cinci viaducte a depășit 50 la sută, informau recent oficialii CNAIR.

Totuși, zona de la intrarea în defileul Turnu Roșu a trecut prin transformări ample în ultimii ani. Pilonii și suprastructurile viaductelor au fost ridicate, iar constructorii turci adaugă ultimele grinzi pe unele dintre acestea. La intrarea în Boița dinspre Sibiu, au început lucrările la nodul de autostradă Boița, care va conecta Autostrada A1 Sibiu – Pitești cu Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș și DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani

Nodul Boița, care va fi construit pe trei niveluri, face parte din tronsonul I Boița – Avrig al A13, de 14 kilometri, având ca termen de finalizare anul 2028. Întreaga autostradă Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de circa 70 de kilometri, este în șantier, finalizarea ei fiind așteptată în 2028.

Tunelul Boița, primii zeci de metri excavați

La marginea Boiței, înspre defileu, au început recent excavările la cea de-a doua galerie a Tunelului I Boița.

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 de metri, pe sensul Sibiu–Pitești, și 247 de metri, pe sensul Pitești–Sibiu. S-au excavat deja primii 22 de metri din galeria stângă, pe sensul de mers Pitești–Sibiu, și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire”, informa, recent, Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Pe segmentul Boița – Cornetu, de pe Valea Oltului, vor fi construite șapte tuneluri. Două dintre acestea, unul de 270 de metri și altul de 360 de metri, vor fi realizate în zona localității Boița, la intrarea în defileu, pe partea dreaptă a văii.

Autostrada Sibiu Pitești, șantierul Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg
„Pe traseul Secțiunii 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești se vor construi șapte tuneluri rutiere, în lungime totală de aproximativ cinci kilometri, dar și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 kilometri”, adăuga Cristian Pistol.

Alte două tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 1,39 kilometri, unul dintre ele depășind 1.000 de metri, vor fi construite în zona Lazaret, pe partea stângă a văii. În aceeași zonă va fi realizat și un ecoduct peste DN 7, râul Olt și calea ferată de pe Valea Oltului.

Un alt tunel, de 1,6 kilometri, va fi construit la vest de localitatea Câinenii Mari, pe versantul stâng al defileului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robești, traseul va traversa versantul printr-un tunel de aproximativ 900 de metri, aflat în șantier, urmat de un alt tunel, de circa 455 de metri.

Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”

Prima galerie a Tunelului Robești, străpunsă

La Robești, pe celălalt segment aflat în șantier pe autostrada de pe Valea Oltului, progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32 la sută, potrivit CNAIR. În 5 mai, a fost străpunsă prima galerie a tunelului, cu o lungime de peste 900 de metri, excavată cu ajutorul explozivilor.

„Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci Mapa–Cengiz au reușit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robești, de 900 de metri, pe sensul Pitești–Sibiu. Din cea de-a doua galerie, de pe sensul Sibiu–Pitești, au mai rămas de excavat circa 113 metri, până la realizarea străpungerii”, informa, în 5 mai, Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Potrivit oficialului CNAIR, după ce vor fi străpunse ambele galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare.

Cele două tronsoane montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești, care traversează o parte din Valea Oltului și valea Băiașului, prezintă o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluții inginerești complexe, arată CNAIR.

După finalizare, tronsonul montan va asigura o conexiune rutieră de mare viteză pe axa Est–Vest, între Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, pe aproximativ 850 de kilometri.

