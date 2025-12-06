Un câine și-a ajutat stăpânul să scape cu viață dintr-un incendiu, în Germania

Un bărbat din Germania a reușit să scape cu viață, sâmbătă, dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa, grație câinelui său, care a făcut tot posibilul să-și trezească stăpânul, care habar n-avea ce se întâmplă alături.

Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său, înainte ca flăcările izbucnite în apartamentul său din nordul Germaniei să cuprindă întreaga locuință, a anunţat poliţia, sâmbătă, 6 decembrie, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Stăpânul animalului, în vârstă de 44 de ani, a reuşit astfel să se salveze din locuința aflată la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară.

Bărbatul a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum.

Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

Amintim că, anul trecut, o căţeluşă adoptată din România a devenit o adevărată eroină în satul englez New Polzeath, după ce a salvat viaţa stăpânilor săi de la un incendiu devastator.

Un alt câine a devenit erou după ce şi-a salvat de patru ori stăpâna diabetică de la moarte.