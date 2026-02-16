Accident rutier mai puțin obișnuit pe A1: o mașină căzută de pe o platformă a aterizat între glisierele care separă cele două sensuri

Un eveniment rutier atipic s-a produs pe autostrada A1 București–Pitești, în județul Argeș, după ce un autoturism transportat pe o autoplatformă s-a desprins în timpul deplasării și a căzut pe carosabil, oprindu-se între glisierele care separă sensurile de mers.

Incidentul a avut loc în cursul dimineții de luni, 16 februarie, la kilometrul 79-80, pe sensul de circulație către București. Situația a fost semnalată prin apel la serviciile de urgență, iar la fața locului au fost trimise echipaje de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, la intervenție au participat pompierii de la Detașamentul Bradu, care au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice în astfel de cazuri și pentru prevenirea altor riscuri în trafic.

„Pompierii de la Detașamentul Bradu intervin pe Autostrada A1, km 79-80, sensul către București, pentru asigurarea măsurilor specifice din competență, în cazul unui autoturism căzut de pe o autoplatformă care se afla în mers. Vehiculul se află între glisierele care separă sensurile de mers. În urma producerii evenimentului nu au rezultat victime”, a transmis ISU Argeş.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care autoturismul a căzut de pe platforma de transport, precum și dacă au existat probleme de asigurare a încărcăturii.