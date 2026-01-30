search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Tatăl unuia dintre suporterii greci morți în accidentul teribil din Timiș a avut aceeași soartă, pe același drum, cu 15 ani în urmă

Publicat:

Un incident rutier mortal care a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, în județul Timiș, a dezvăluit o coincidență cutremurătoare: unul dintre cei șapte suporteri greci ai echipei PAOK Salonic decedați în accident, Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, și-ar fi pierdut tatăl pe același sector de drum cu 15 ani în urmă, notează pelop.gr.   

FOTO: ISU
FOTO: ISU

Conform publicațiilor grecești, tatăl lui Dimitris era șofer de camion și a murit într-un accident rutier pe același drum din România când fiul său avea doar 12 ani. Familia a fost profund marcată de tragedie.

„Mama lui nici măcar nu poate să vorbească. Copilul nostru e pierdut pentru totdeauna. Plecase atât de fericit pentru acest meci”, a declarat un membru al familiei pentru presa greacă.

Accidentul din Timiș a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, când un microbuz care transporta 10 suporteri greci din Salonic spre Franța, unde urma să aibă loc meciul dintre Olympique Lyon și PAOK, a intrat într-o depășire și a lovit frontal un TIR. Șapte persoane și-au pierdut viața, șoferul microbuzului și șase pasageri, iar trei au fost rănite. Toți erau bărbați cu vârste între 28 și 30 de ani.  

Microbuzele și autobuzele care transportă suporterii PAOK spre deplasările europene aleg frecvent traseul prin Bulgaria, România și Ungaria pentru a evita cozile lungi de la frontierele statelor non-UE, precum Macedonia de Nord, Bosnia sau Serbia.

Poliția rutieră din Lugoj a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili exact împrejurările tragediei.

Această coincidență macabră readuce în prim-plan pericolele anumitor sectoare de drum din România și impactul devastator pe care acestea îl pot avea asupra comunităților locale și străine.

Timişoara

